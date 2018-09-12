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Van’da 244 kaçak yakalandı

Van'da polisin bir ev ve eklentilerine yaptığı baskında Afganistan ve Pakistan uyruklu 244 kaçak yakalandı. Kaçakları yasa dışı yollarla yurda soktuğu tespit edilen Ü.G. gözaltına alındı. 

android-time 12:51 12 Eylül 2018
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Van'da polisin bir ev ve eklentilerine yaptığı baskında Afganistan ve Pakistan uyruklu 244 kaçak yakalandı. Kaçakları yasa dışı yollarla yurda soktuğu tespit edilen Ü.G. gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’ndeki 3 katlı evde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen kaçakların bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 244 kaçak yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ü.G. ise gözaltına alındı.Kaçakların, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.

DHA

DHA

DHA

Son güncelleme: android-time 12:5412.09.2018
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