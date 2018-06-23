Van’da depremle ilgili haber yok

Van'ın Saray ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda ne Van Valiliği'nin ne de Saray Kaymakamlığı'nın internet sitesinde bir duyuru yapılmadı. Saray Kaymakamlığı'nın internet sitesinde Almanya'daki erken seçim hazırlığına ilişkin bir haberin yer alması dikkat çekti.

Van’ın Saray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50’de merkez üssü Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Alınan bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Van Valiliği’nin internet sitesinde depreme ilişkin bir uyarı yer almazken Saray ilçe kaymakamlığının internet sitesinde Almanya’daki erken seçim hazırlığı haberi yapıldı.