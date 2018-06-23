Van’da depremle ilgili haber yok

Van’ın Saray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50’de merkez üssü Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Alınan bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Van Valiliği’nin internet sitesinde depreme ilişkin bir uyarı yer almazken Saray ilçe kaymakamlığının internet sitesinde Almanya’daki erken seçim hazırlığı haberi yapıldı.