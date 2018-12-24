Kar tatili haberleri geliyor: Van ve Bitlis’te okullar tatil mi?

Yurdun doğu kesimde yoğun kar yağışı devam ediyor. Günün ilk tatil haberi de Van'dan geldi. Van'ın Bahçesaray ilçesinde okullar tatil ilan edildi. Ardından da Bitlis'ten kar tatili haberi geldi. Peki başka il ve ilçelerde kar tatili var mı?

Kışın kendini iyiden iyiye göstermesiyle birçok ilden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.

TATVAN’DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulması üzerine Tatvan Kaymakamlığı’nca ilçe merkezi ile bağlı köylerde, eğitime bugün öğlenden sonra için yarım gün ara verildiği duyuruldu. İlçede bulunan YİBO ve pansiyonlu okullarda ise eğitime devam edileceği açıklandı. Kar yağışının, bölgede hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

Kar tatili duyuruları geldikçe bu haberden takip edebilirsiniz…