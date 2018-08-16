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Van’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 18 yaralı

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AKP 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

android-time 20:08 16 Ağustos 2018
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Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AKP 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

AKP’nin 6. Olağan Büyük Kongresi’ne katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan, sürücüsü belirlenemeyen 63 AS 359 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi Balaban mevkisinde karşı yönden gelen Zeki Dayan yönetimindeki 06 DJ 8700 plakalı otomobille çarpıştı.

VAN'DAN ANKARA'YA GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN AK PARTİ ÜYELERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 13 KİŞİ DE YARALANDI. FOTO:İHA

VAN’DAN ANKARA’YA GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN AKP ÜYELERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 13 KİŞİ DE YARALANDI. FOTO:İHA

Kazada otomobil sürücüsü Dayan ile aynı araçtaki İnci Eslem, Aslihan Dayan ile Osman ve Yadigar Hadanoğlu hayatını kaybetti, Otobüste bulunan 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, AKP Kadın Kolları ekibini taşıyan otobüsün karşı yönden gelen otomobille çarpıştığını belirterek, “Kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 18 de yaralımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bize bir daha böyle acı kazalar, olaylar göstermesin” dedi.

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Mehmet Suat Ekici ve Gevaş İshak Çınar da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

AA

Son güncelleme: android-time 22:1616.08.2018
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