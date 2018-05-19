Van’da polis hurma kutuları içerisinde 138 kilo eroin ele geçirdi

VAN Erciş yolu üzerinde, şüphe üzerine durdurulan TIR’da hurma kutularının içerisine gizlenmiş 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila´nın hurma kutuları içerisindeki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Erciş yolu üzerinde bir TIR´ı durumundan şüphelenerek durdurdu. Polis ekipleri, narkotik köpeği Şila´nın yardımıyla TIR dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada hurma kutuları içerisinde zulalanmış 265 paket halinde 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘Uyuşturucu madde nakletmek’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Narkotik köpeği Şila´nın hurma kutuları arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.