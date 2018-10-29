Van’daki FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Van’da faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında görev yapan H.D., Y.S., F.Ş. ve F.E. isimli 4 şüpheli ile N.T., B.T., R.T. ve N.Ö. de çeşitli adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
VAN, (DHA)
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.