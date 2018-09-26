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İzmir’de vapur seferleri iptal edildi!

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'de saat 19.00'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

android-time 19:18 26 Eylül 2018
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İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'de saat 19.00'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

İzmir Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, İzmir’de hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km’ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bu uyarının ardından İZDENİZ AŞ’den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir’de saat 19.00’dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:4126.09.2018
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