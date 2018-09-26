İzmir’de vapur seferleri iptal edildi!

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'de saat 19.00'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

İzmir Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, İzmir’de hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km’ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi. VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Bu uyarının ardından İZDENİZ AŞ’den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir’de saat 19.00’dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi. DHA İLGİLİ HABER Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: İşte sıcaklıkların artacağı tarih!

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