İzmir’de vapur seferleri iptal edildi!

İzmir Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, İzmir’de hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km’ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Bu uyarının ardından İZDENİZ AŞ’den yapılan açıklamada, fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir’de saat 19.00’dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi. DHA
6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)