Vatan Partisi Kadıköy adayını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kadıköy Belediye Başkan adayının estetisyen Dr. Tuğrul Kihtir olduğunu açıklayarak, “Kendisi bir estetisyen hekim. Bugüne kadar insanları güzelleştirdi, bugünden sonra Kadıköy’ü güzelleştireceğine inanıyoruz” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda Kadıköy Belediye Başkan adaylarının Dr. Tuğrul Kihtir olduğunu açıkladı.

KADIKÖY'E DOKTOR TUĞRUL KİHTİR

Perinçek, Tuğrul Kihtir'i Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak açıkladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu; “Kendisi bir estetisyen hekim. Bugüne kadar insanları güzelleştirdi, bugünden sonra Kadıköy'ü güzelleştireceğine inanıyoruz. Biz Vatan Partisi olarak Dr.Tuğrul Kihtir kişiliğinde ve hünerinde Kadıköy'ümüzü güzelleştirmeye talibiz”

KİHTİR PROJELERİNİ AÇIKLADI

Vatan Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Tuğrul Kihtir, Kadıköy'ü sanat merkezi haline getireceklerini söyleyerek projelerini ise şöyle açıkladı: “Projelerimden bir tanesi kadın ve erkeklerimize halı, kilimcilik vb atölyeler kuracağız. Özgün Kadıköy halı markasını yaratacağız. Semt kütüphaneleri kuracağız. Semtlere kreş açacağız. Her yere metro yapılıyor, Kadıköy'e yapılmıyor. Seçildiğimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte Kadıköy-Bostancı metro hattı için çalışacağız. Kadıköy iskeledeki otopark sorununu çözeceğiz. Özetle güzel Kadıköy'e layık olduğu şekilde hizmet edeceğiz.”