Vatan Partisi’nin milletvekili aday listesi belli oldu

Partilerin 24 Haziran için listeleri açıklanırken Vatan Partisi de aday listesini YSK’ya teslim etti. Listeye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı sorgulayan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Ankara 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Vatan Partisi’nin milletvekili aday listesi;
ADANA
HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
HATİCE NESRİN KILIÇAY
EROL SEZGİNLER
GÜLŞAH TİRENG
CEZMİ GÜRLEN
ALİ YAĞRI
BAHADIR BERKYEZ
AYŞE ÇELİK
VAHİDE BUDAK
EMİRALİ YILMAZ
DEMET UĞUR YETKİN
YALÇIN SEMİR AKARSU
FAYSAL ÖZCAN
ABDURRAHİM KÖYLÜ
EYLÜL KAYA
ADIYAMAN
MUSTAFA KABARCIK
MEHMET ALİ KORKMAZ
SÜLEYMAN YURTSEVER
MELEK DOĞAN
MUSTAFA ÇAM
AFYONKARAHİSAR
ZİYA ÖZTÜRK
HÜSEYİN KARANLIK
KADİR KESGİNER
ADNAN KARAKOÇ
RECEP BAYRAM
ABDULLAH ÖZOĞLU
AĞRI
NİMET İLHAN
ÖZAY GÖKÇE
BÜNYAMİN GÜLLE
İSMAİL CAN ÇAKAL
AMASYA
BÜLENT KOPUZ
SERDAR DEMİR
SEFER KILIÇ
ANKARA 1
TÜLİN OYGÜR
NUSRET SENEM
ÖZGÜR BURSALI
ZEHRA İNCİ ÖZDİL
MEHMET CENGİZ
HASAN FIRAT KAYAÖNÜ
SİBEL ARSLANTÜRK
KAAN DOĞAN
ALİŞAN GÜRZ
EMEL YALIN
HAKKI ERMAN ERGİNCAN
AYSAN CANVER
BİLAL GÜRBÜZ
ANKARA 2
HASAN ATİLLA UĞUR
KAMİL DEDE
ERTEN ACIR
BÜLENT ESİNOĞLU
BERKAN ÖZER
ŞEN YAZGAN
YILDIRIM BEYATLI DOĞAN
DURMUŞ ALİ ERKAN
ÖZGÜR SEYİT SEVER
ASYA BANU PEHLİVAN
AGAH KUTLU
ANKARA 3
UTKU REYHAN
ERCAN ENÇ
GÜLDANE PEKDOĞAN
OKTAY YILDIRIM
DENİZ TOKGÖZ
KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
MELEK GÜVENÇ
ANIL EREN YILDIZ
EMRE CAN
ONURCAN SUNGUR
YASİN MERT GÜLER
HAVVA AYNUR ŞAHİN
ANTALYA
AHMET ÖZBAY
BÜLENT OKAY
NİYAZİ SELİM SELÇUK
OĞUZ ÖZYAVUZ
HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN
HASAN FARUK KURTOĞLU
RIZA TÜRKMENDAĞ
AHMET SORKUÇ
KAMİL MELİH KIRCA
HÜSEYİN BARAN KARABULUT
TAHİR SERTKAYA
RECEP DEVECİ
HATİCE DEMİR
NECMİYE KARAASLAN
MUSTAFA ERTEM
BERFU BAYAV OFLAZ
ARTVİN
NEVZAT ACAR
NACİ YAŞAR KARA
AYDIN
EMRE ALBAYRAK
AYŞE HANDAN ERSİN
ZÜHRE GENİŞEL
İRAYDA BEGÜM BAY
BERRİN ARSLAN
AFET GÖK HEUSCHELE
SANİYE DUMAN
İRFAN ÜLKÜ
BALIKESİR
OSMAN AYDIN ŞAHİN
HASAN METİN PINARBAŞI
SERDAR GÜRSES
HÜRDOĞAN ORMANCI
AYFER YALÇIN
CEMİLE TAŞDEMİR
AHMET UYSAL
NİLGÜN YORGANCI
ERDOĞAN GÖKÇE
BİLECİK
SEZAİ CIVGIN
ORHAN KİRAZ
BİNGÖL
ALİ HAYDAR VARAN
SİNAN YEŞİLYURT
GÜLABİ DEMİR
BİTLİS
KAYALI ÇETECİOĞLU
EMİLHAN GÜÇLÜ
GİZEM ŞANLI
BOLU
MÜRVET KARATAŞ
AYLA AŞIK
SEMİHA ARABACIOĞLU
BURDUR
SELAHATTİN AŞKAR
TAHİR MAHİR ÖZTÜRK
MUSTAFA ACAR
BURSA 1
MUSTAFA ENVER YILMAZ
SEMRA YILMAZ
ELİF GÖKKUŞ
BEKTAŞ AYKUT
AYTAÇ TOKER
ERDAL TEZCAN
İSMAİL TIKIR
HÜSEYİN KURUR
MURAT EMRE
RÜSTEM OROZBAY
BURSA 2
FERHAT YILDIZ
CANAN BÖLÜK
BURHAN KURTULMUŞ
SÜLEYMAN YURDDAŞER
HASAN HÜSEYİN FERAH
HİLMİ ELÜSTÜ
ARZU BİTİRGİÇ
FERİDUN ÖZTÜRK
CUMA ÇİMEN
SALİH MUTLUGİL
ÇANAKKALE
ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU
KAMURAN ÇİMEN
HÜSEYİN DURU
SERKAN ÖZBAKIR
ÇANKIRI
SÜLEYMAN KARATAŞ
HAKAN ÇELİK
ÇORUM
MURAT BURHANOĞLU
ESENGÜL DEMİRKAZIK
MEHMET PATLAR
ERGÜN ESERYAĞAR
DENİZLİ
MEHMET ÇOBANOĞLU
TEOMAN BARUT
GÖKHAN DİKMEN
AHMET SUSEVEN
MESUT YILAN
BERFİN YAVUZ
HALİS ÖZKAN
CANSU ALTINKAYA
DİYARBAKIR
BAYRAM YURTÇİÇEK
SÜLEYMAN ÇELİK
MEHMET HALUK MIHALİOĞLU
EFLATUN KEMAL ERBİS
SABAHAT ARSLAN
MEHMET ZÜLKİF BAYRAK
VEDAT TUNCA
YAĞMUR AKOL
ERTAN GÜNDOĞAN
NURİ ŞAHİN
EBRU CENGİZ KOÇ
BURAK BURKAN
EDİRNE
ŞÜKRÜ ÖZER
ENİS ÇETİNEL
ATA OGÜN KAPLAN
CENGİZ BALCI
ELAZIĞ
HATİCE KOYUN
İSMET SEVİM
BEDRİ DÖNERTAŞ
SANİYE ÜSTÜNDAĞ
HASAN KAYAŞ
ERZİNCAN
EMRAH TAŞTAN
SAVAŞ DÜZGÜN
ERZURUM
HİKMET CEYLAN
EYÜP KEMAL OKAN
NEDİM GÜLTEKİN
OĞUZ KARLIBEL
MESUT YENİPINAR
BİROL ALTINKAYA
ESKİŞEHİR
RAİF EŞKİNAT
TEMEL ARAS
DİLEK ÇINAR
MUSTAFA ERDÖNMEZ
FURKAN KAPLAN
MESERRET DOĞAN
AYCAN AYBÜKE YILDIRIM
GAZİANTEP
MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN
MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ
MURAT SOYCAN
TÜLAY İYİEKİCİ
KUTLUHAN TENCAN
ALİ AYVAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ALİ TAHİR EROL
AYŞE BAKIŞGAN
SEYYALE ERGÜN
AHMET KURT
HALİL TRAMPAOĞLU
ALİ GÖKÇAYIR
HÜSEYİN ÖZ
GİRESUN
GÜRSEL EKMEKÇİ
FATİH ÖZDİL
NİHAT KARA
FIRAT ORTATEPE
HAKKARİ
NEVRUZ TOKTAMIŞ ÇİFTÇİ
EFE HAN HUNDEMİR
KAZİP KOYUN
HATAY
MUHSİN ASLAN
MUSTAFA BEBEK
GÜLSEREN BULUTOĞLU
EDİB HADİMOĞULLARI
GÜNSELİ KARA
NECLA ÖNCÜ
EMRAH KOÇAK
ALİ ERDEM KÖZ
RAZİYE BEDİR
GÖNÜL GÖKKAN
EDİP BİÇER
ISPARTA
MURAT İŞLER
TÜLİN KURT
ALİ OSMAN ÇETİN
MESUT ÖZLÜK
MERSİN
LERZAN ÖZGENÇ
ŞÜKRAN AKAL
ALİ KALAN
FIRAT ARKALI
NURSEL IŞIKSOY
ALPAY SAVCI
SALDIRAY GÜRBÜZ
YUNUS YILDIRIM
ZEYNEP BURKAN
MUSTAFA AKŞAHİN
LEMAN KANLIOĞLU
NURETTİN ATAMAN
ERCÜMENT ÇAMLI
İSTANBUL -1
MUSTAFA İLKER YÜCEL
HACER ŞULE PERİNÇEK
GÜNİZİ DİZDAR
FATOŞ GÜDEN
SARPER ÖZSAN
FERİD İLSEVER
OSMAN ERBİL
UĞURCAN YARDIMOĞLU
MUZAFFER ÜNSALDI
ORÇUN CEYLANDAĞ
İSMAİL HAKKI AKTOK
GÜLŞAH AKYILDIRIM
UĞUR ÇETİNKAYA
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
ŞENCAN BAYRAMOĞLU
NAMIK KEMAL KOÇ
ALTAN TÜFEKÇİ
CEMAL IŞIK
HAKAN EKİZ
YILMAZ ERSEZER
MEHMET DÖLEK
MİNE HACIOSMANOĞLU
GÜRBÜZ ÇUHADAR
SELÇUK PEKACAR
MELTEM GÜRSOY SIRT
TÜZİN TÜFEKÇİ
HİMMET KIRIK
ALPAY TUĞLU
ALİ DUMAN
GÖKSEL ÇOBAN
FUAT YILDIZ
BORA ÇELİK
EREN ÖZTÜRK
ENES ESATOĞLU
MEHMET ORHAN ŞENOĞLU
İSTANBUL -2
SONER POLAT
AYKUT DİŞ
ELİF İLHAMOĞLU
CENAP YENER
ZEYNEP KÜÇÜK
MEHMET DENİZ YILDIRIM
TAYFUN GÜROL
TURHAN ÖZLÜ
EMİNE ECE BOYLU
İZZETTİN ÖZKİBAR
SİNAN ÖZKAN
EMİN ALGÜN
DEMİRTAŞ MAĞDEN
AYDIN EREL
YUSUF FEYZİOĞLU
NURAY KAYA
AYHAN İLHAN
SEVAL DUYGU AKYILDIZ
HÜSEYİN SÜRÜCÜ
DOĞANCAN ERDOĞAN
AHMET MURATOĞLU
İLKNUR GÜNDOĞAN
SADETTİN BÜYÜKALP
CAFER TAYYAR AYMAN
ŞAFAK ERDEM
DENİZ ÇAKMAK
GAZİ DOĞAN
BİLAL ÖZTÜRK
İSTANBUL -3
HASAN KORKMAZCAN
SİNAN BAYKENT
ALPER SUNAÇOĞLU
SERDAR ÜSKÜPLÜ
GÜLGÜN BUDAK
YADİKAR ÖZEN
YILDIRIM ÇAVUŞOVALI
İBRAHİM BENLİ
AYHANIM SUN KUZUGÜDENOĞLU
MERDAN ASLAN
HATİCE ECE KARACA
ŞADUMAN ÇAĞLAR
HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT
BESTE GÜL ÖNEREN
LATİF AYDIN
İLKER DAĞLIOĞLU
HASAN BAYDEMİR
TÜLİN SANER
SAMİ EKŞİ
ALİ ÇINAR
BAKİ ERCAN
İLHAN YALNIZCAN
MELİHA SEVENCAN
AHMET ÖN
MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL
BERKE MUSTAFA BERKİL
UĞUR AYKAÇ
IŞIKGÜN AKFIRAT
YİĞİT YAZGILI
MERT SAVCI
ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN
OKTAY EKMEN
ZİHNİ SELVİ
HASAN BARAN ERÇEL
CENK CEYLAN
İZMİR 1
ÇAĞDAŞ CENGİZ
SERHAN BOLLUK
HÜSEYİN TUGAY ŞEN
HÜLYA YARBUZ
İHSAN SEFA
FERDİ TANHAN
ABDULLAH KARŞILAYAN
DOĞA DURSUN
OKTAY ÜNAL
EDA YÜCEL
ÇETİN TAVMAN
BAYRAM ŞEN
GÖRKEM GÖZET
SERKAN ÇETİNKAYA
İZMİR 2
CEM DİKMEN
PINAR GÜL
CENGİZ ÇAKIR
MELTEM AYVALI
BİRKAN BURKAN
AYŞEGÜL KAHRAMAN
SEDAT GÜVEN
HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
ÖMER TIRAŞOĞLU
HÜSEYİN ÇAKICI
SAMET KUNT
BAİTTİN ERBEY
MUSTAFA GÖKMEN
SERDAR GÖKÇE
KARS
MUHAMMET ALİ GÖKÇEK
MUHARREM YERLİ
BİNNUR ZUHAT YOKUŞ
KASTAMONU
CENGİZ GÖKTAŞ
TACETTİN ÖMEROĞLU
MEHMET SAMİ ÖZCAN
KAYSERİ
EYUP SALAHATTİN KARAKAŞ
MEHMET CANBOLAN
BEYHAN YILDIRIM
TUĞBA TÜFEK
MUSTAFA KOÇAK
SELMA TOSUN
MEHMET ONAYLI
KORAY ENES YILMAZ
LEYLA ÖZHAN
KAZIM BERK ÖZTÜRK
KIRKLARELİ
SELDA KILIÇ
EKREM KARACA
HÜSEYİN DEMİRCAN
KIRŞEHİR
İLKER ÖZKAMALI
OSMAN KILIÇ
KOCAELİ
SEBAHAT CİCİOĞLU
FURKAN YÜCE
ORHAN KADIOĞLU
KADİR DOĞAN
MEHMET AKKAYA
HATİCE ALP
MUSTAFA CERİT
AHMET ŞAHİN
ALİ TANRIKULU
NURAY TURAN
BORA YAVUZ
NAİM BAKIR
EROL ÇETİN
KONYA
KAZIM KOÇER
SAMET SAĞLAMER
ASLAN KILIÇ
BERAT BERK CANDEMİR
FAHRETTİN KÜÇÜK
ALİ PAŞAOĞLU
NİLGÜN BİTLİSLİ
ONUR ÖZCAN
EYLEM GÖKSU YILDIRIM
İBRAHİM TORAMAN
MEHMET CEYLAN
MEHMET ARDA YALÇINKAYA
YAŞAR DİYERBEKİRLİOĞLU
KÜRŞAT ÖZBEK
GÜRSEL HÜRRİYET EKER
KÜTAHYA
MUSTAFA ALTUNKAYA
SEVGİ ELMA
MURAT GENİŞEL
HASAN ÖZER
MUSTAFA TELİMEN
MALATYA
ARİF DOĞAN
ADNAN TÜRKKAN
ALİ GÜLER
ALİ İHSAN AKKAYA
SERVET ESEN
ABUZER ŞEREFOĞLU
MANİSA
MUSTAFA DABAN
İSMAİL ÖZANURK
AHMET CEMAL KATİP
MUZAFFER OKEK
DURMUŞ ALİ KILIÇ
SAFFET ŞENYURT
MUSTAFA PALATUR
ZAHİDE SÖNMEZ
RIFAT IŞIK
DUYGU KARABULUT
KAHRAMANMARAŞ
BEKİR BEKAR
EREN İLKEHAN
SALMAN YAŞDAL
DURDU YILDIZ
NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM
MEHMET ÖZDEMİR
YEMLİHA TAŞYÜREK
DOĞAN KOZAKLI
MARDİN
EMRAH ZORBA
CAFER HACİKADİROĞULLARI
ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK
ARZU ÜSTÜNDAĞ
GÖZEN ESMER
CANSU BALKAYA
MUĞLA
GÜNAL DAL
NAHİDE TEKİNÇAY
ANIL COŞKUN
HÜSEYİN TÜRKAY
MEHMET TİRYAKİ
HASAN ORTATEPE
VEDAT YEMİŞ
MUŞ
CAZİM YILDIZ
HANEFİ BEREKE
SERDAR SAĞLAM
RASİME CEREN AKSU
NEVŞEHİR
MELİHA ATALAY
ELİF MURŞİL
FURKAN ÖZÇİL
NİĞDE
ŞEMAİL KAHRAMAN
SÜLEYMAN YÜRÜK
HASAN AKŞEN
ORDU
OSMAN ERDAŞ
NEFİSE IŞIK
İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN
ÇAĞATAY YURT
TEMEL NUCUMİ YILMAZ
NAİL DURUKAN
RİZE
SALİH ÖKSÜZ
ERDOĞAN BAKOĞLU
DERYA ÇAĞLAR
SAKARYA
İNCİ AKKAYA
EMRE CAN ÇELİK
SEDA DAĞLAR
ERDİ TURAN
EMRE GÜMÜŞSU
MELİH ERSÜKMEN
ABDULKADİR YÜCEL ÖZYAZGAN
SAMSUN
MUSTAFA ALEMDAROĞLU
HAYDAR ÇOLAK
SEMRA KORKMAZ
NAZİFE ŞAHİN
MEHMET ALİ ERGİN
GÜLŞAH YILDIRIM
YASEMİN TİRYAKİ
VURAL YÜCEL
ONUR GİDEN
SİİRT
KAAN ARSLAN
TAMER CEBECİ
OZAN CAN COŞKUN
SİNOP
ATİKE SAĞIROĞLU
SABAHATTİN CANİK
SİVAS
METİN ÇEKEN
MUHAMMET ATMACA
ZEYNEL SARPDAĞ
ÜZEYİR COŞKUN
MİTHAT ÖNAL
TEKİRDAĞ
HASAN ORUK
ÖZKAN İNCİ
GÜRKAN TÜRKSOY
TEVFİK ATALAY
AKİF ŞENOGLU
KENAN SERBEST
YAREN KAPLAN
TOKAT
HANDAN FATİH
ABDULLAH SEZGİN
ÖZKAN ÇAKMAK
HATİCE YAVUZ
SELÇUK CANBİLEK
TRABZON
HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN
VAROL SOYDAN
İNCİ GÜNGÖR
BÜLENT SARAL
HAMDİ BAYRAM
YETER BÜLBÜL FİKİRDANIŞ
TUNCELİ
NİHAL GÜNDOĞAN
SÜLEYMAN ÇELİK
ŞANLIURFA
ABDULLAH DENCİK
ŞERİF BİLGİN
MUSTAFA ATACA
SABRİ BİLGİN
HASAN ŞİL
HASAN KONGÜL
İSMAİL BİLGİN
SİBEL KOÇ GÜVEN
KÜBRA ÖZDEMİR
ERKAN YÜCEL SEYTİN
UĞUR BIÇAKLIOĞLU
RUHİ ALPER
SEZER EZSEVEN
BURCU BİLİCİ
UŞAK
RAMAZAN PEKER
ELİF ÇOBANOĞLU
UĞURCAN AVCI
VAN
HALİL HALİT TOKER
CAFER SİNCER
AZİZ ÇİFTÇİ
EBRU ÖZTÜRK
NURİ KAYA
AYTAÇ ÖZTÜRK
YUSUF KARTAL
YAĞMUR EKİM YILMAZ
YOZGAT
NİYAZİ CEYLAN
KADİR ÜNSAL
MUSTAFA KILIÇARSLAN
GALİP ÜSTÜN YEŞİLOVA
ZONGULDAK
SAVAŞ ORUÇ
İSMAİL CİHAT İÇELLİLER
UMUT KAPTAN
ŞERAFETTİN KİREN
PERİHAN ÖZHİM
AKSARAY
MUSTAFA YILMAZ
ATİLLA KARAKOR
ABDULLAH SERT
ÖZLEM ETÇİ
BAYBURT
YAKUP YALÇIN
KARAMAN
RIZA YAVUZ
ALİ GÜLTEKİN
NEJLA ÖCAL
KIRIKKALE
NEZİH GÜLŞEN
RAİF KAYBAL
YAKUP SEVİNÇ
BATMAN
MURAT TURGAY SANCAKLI
NURİ KARTALOĞLU
MEVLÜDE DİNÇBUDAK
VOLKAN TAŞDEMİR
GAZİ ŞİMŞEK
ŞIRNAK
YUSUF ÇELİK
ANIL SOLMAZ
BÜŞRA ŞAHİN
BİRKAN YÜCE
BARTIN
FATMA GÜL ARSLAN
SEDAT ÇETİN
ARDAĞAN
ERDAL UYGUR
PERİHAN TEKİN
IĞDIR
KURBAN TURAN
ÜMİT SARAK
YALOVA
MUSTAFA LÜTFİ BAL
BEGÜM SULTAN İŞBİLEN
İLHAN YÖRÜK
KARABÜK
ÖZGÜN BOZKURT
MUSTAFA EROL
MEHMET PENÇEK
KİLİS
İRFAN MÜLHİM
MUSTAFA ASEFLER
OSMANİYE
ECDET GÜVEL
ALİ UFUK ÇATALBAŞ
HAVA KAPLAN
SADULLAH MERT
DÜZCE
HÜMEYRA YILMAZ
SERAP NAZ BAŞAR
RUHSAR UYSAL