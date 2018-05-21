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Vatan Partisi’nin milletvekili aday listesi belli oldu

Vatan Partisi'nde 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için sandık yarışına girecek isimler belli oldu. Liste, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

android-time 17:57 21 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Vatan Partisi’nin milletvekili aday listesi belli oldu
Vatan Partisi'nde 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için sandık yarışına girecek isimler belli oldu. Liste, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

Partilerin 24 Haziran için listeleri açıklanırken Vatan Partisi de aday listesini YSK’ya teslim etti. Listeye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı sorgulayan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Ankara 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Vatan Partisi’nin milletvekili aday listesi;

ADANA

HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
HATİCE NESRİN KILIÇAY
EROL SEZGİNLER
GÜLŞAH TİRENG
CEZMİ GÜRLEN
ALİ YAĞRI
BAHADIR BERKYEZ
AYŞE ÇELİK
VAHİDE BUDAK
EMİRALİ YILMAZ
DEMET UĞUR YETKİN
YALÇIN SEMİR AKARSU
FAYSAL ÖZCAN
ABDURRAHİM KÖYLÜ
EYLÜL KAYA

ADIYAMAN

MUSTAFA KABARCIK
MEHMET ALİ KORKMAZ
SÜLEYMAN YURTSEVER
MELEK DOĞAN
MUSTAFA ÇAM

İLGİLİ HABERSon dakika... İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu! İşte 24 Haziran için milletvekili aday listesi...Son dakika... İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu! İşte 24 Haziran için milletvekili aday listesi...

AFYONKARAHİSAR

ZİYA ÖZTÜRK
HÜSEYİN KARANLIK
KADİR KESGİNER
ADNAN KARAKOÇ
RECEP BAYRAM
ABDULLAH ÖZOĞLU

AĞRI

NİMET İLHAN
ÖZAY GÖKÇE
BÜNYAMİN GÜLLE
İSMAİL CAN ÇAKAL

AMASYA

BÜLENT KOPUZ
SERDAR DEMİR
SEFER KILIÇ

ANKARA 1

TÜLİN OYGÜR
NUSRET SENEM
ÖZGÜR BURSALI
ZEHRA İNCİ ÖZDİL
MEHMET CENGİZ
HASAN FIRAT KAYAÖNÜ
SİBEL ARSLANTÜRK
KAAN DOĞAN
ALİŞAN GÜRZ
EMEL YALIN
HAKKI ERMAN ERGİNCAN
AYSAN CANVER
BİLAL GÜRBÜZ

İLGİLİ HABERSon dakika... İşte CHP'nin 24 Haziran için milletvekili aday listesiSon dakika... İşte CHP'nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

ANKARA 2

HASAN ATİLLA UĞUR
KAMİL DEDE
ERTEN ACIR
BÜLENT ESİNOĞLU
BERKAN ÖZER
ŞEN YAZGAN
YILDIRIM BEYATLI DOĞAN
DURMUŞ ALİ ERKAN
ÖZGÜR SEYİT SEVER
ASYA BANU PEHLİVAN
AGAH KUTLU

ANKARA 3

UTKU REYHAN
ERCAN ENÇ
GÜLDANE PEKDOĞAN
OKTAY YILDIRIM
DENİZ TOKGÖZ
KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
MELEK GÜVENÇ
ANIL EREN YILDIZ
EMRE CAN
ONURCAN SUNGUR
YASİN MERT GÜLER
HAVVA AYNUR ŞAHİN

ANTALYA

AHMET ÖZBAY
BÜLENT OKAY
NİYAZİ SELİM SELÇUK
OĞUZ ÖZYAVUZ
HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN
HASAN FARUK KURTOĞLU
RIZA TÜRKMENDAĞ
AHMET SORKUÇ
KAMİL MELİH KIRCA
HÜSEYİN BARAN KARABULUT
TAHİR SERTKAYA
RECEP DEVECİ
HATİCE DEMİR
NECMİYE KARAASLAN
MUSTAFA ERTEM
BERFU BAYAV OFLAZ

İLGİLİ HABERBülent Arınç'ın oğlu AKP'den adayBülent Arınç'ın oğlu AKP'den aday

ARTVİN

NEVZAT ACAR
NACİ YAŞAR KARA

AYDIN

EMRE ALBAYRAK
AYŞE HANDAN ERSİN
ZÜHRE GENİŞEL
İRAYDA BEGÜM BAY
BERRİN ARSLAN
AFET GÖK HEUSCHELE
SANİYE DUMAN
İRFAN ÜLKÜ

BALIKESİR

OSMAN AYDIN ŞAHİN
HASAN METİN PINARBAŞI
SERDAR GÜRSES
HÜRDOĞAN ORMANCI
AYFER YALÇIN
CEMİLE TAŞDEMİR
AHMET UYSAL
NİLGÜN YORGANCI
ERDOĞAN GÖKÇE

BİLECİK

SEZAİ CIVGIN
ORHAN KİRAZ

BİNGÖL

ALİ HAYDAR VARAN
SİNAN YEŞİLYURT
GÜLABİ DEMİR

BİTLİS

KAYALI ÇETECİOĞLU
EMİLHAN GÜÇLÜ
GİZEM ŞANLI

BOLU

MÜRVET KARATAŞ
AYLA AŞIK
SEMİHA ARABACIOĞLU

BURDUR

SELAHATTİN AŞKAR
TAHİR MAHİR ÖZTÜRK
MUSTAFA ACAR

BURSA 1

MUSTAFA ENVER YILMAZ
SEMRA YILMAZ
ELİF GÖKKUŞ
BEKTAŞ AYKUT
AYTAÇ TOKER
ERDAL TEZCAN
İSMAİL TIKIR
HÜSEYİN KURUR
MURAT EMRE
RÜSTEM OROZBAY

BURSA 2

FERHAT YILDIZ
CANAN BÖLÜK
BURHAN KURTULMUŞ
SÜLEYMAN YURDDAŞER
HASAN HÜSEYİN FERAH
HİLMİ ELÜSTÜ
ARZU BİTİRGİÇ
FERİDUN ÖZTÜRK
CUMA ÇİMEN
SALİH MUTLUGİL

ÇANAKKALE

ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU
KAMURAN ÇİMEN
HÜSEYİN DURU
SERKAN ÖZBAKIR

ÇANKIRI

SÜLEYMAN KARATAŞ
HAKAN ÇELİK

ÇORUM

MURAT BURHANOĞLU
ESENGÜL DEMİRKAZIK
MEHMET PATLAR
ERGÜN ESERYAĞAR

DENİZLİ

MEHMET ÇOBANOĞLU
TEOMAN BARUT
GÖKHAN DİKMEN
AHMET SUSEVEN
MESUT YILAN
BERFİN YAVUZ
HALİS ÖZKAN
CANSU ALTINKAYA

DİYARBAKIR

BAYRAM YURTÇİÇEK
SÜLEYMAN ÇELİK
MEHMET HALUK MIHALİOĞLU
EFLATUN KEMAL ERBİS
SABAHAT ARSLAN
MEHMET ZÜLKİF BAYRAK
VEDAT TUNCA
YAĞMUR AKOL
ERTAN GÜNDOĞAN
NURİ ŞAHİN
EBRU CENGİZ KOÇ
BURAK BURKAN

EDİRNE

ŞÜKRÜ ÖZER
ENİS ÇETİNEL
ATA OGÜN KAPLAN
CENGİZ BALCI

ELAZIĞ

HATİCE KOYUN
İSMET SEVİM
BEDRİ DÖNERTAŞ
SANİYE ÜSTÜNDAĞ
HASAN KAYAŞ

ERZİNCAN

EMRAH TAŞTAN
SAVAŞ DÜZGÜN

ERZURUM

HİKMET CEYLAN
EYÜP KEMAL OKAN
NEDİM GÜLTEKİN
OĞUZ KARLIBEL
MESUT YENİPINAR
BİROL ALTINKAYA

ESKİŞEHİR

RAİF EŞKİNAT
TEMEL ARAS
DİLEK ÇINAR
MUSTAFA ERDÖNMEZ
FURKAN KAPLAN
MESERRET DOĞAN
AYCAN AYBÜKE YILDIRIM

GAZİANTEP

MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN
MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ
MURAT SOYCAN
TÜLAY İYİEKİCİ
KUTLUHAN TENCAN
ALİ  AYVAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ALİ  TAHİR EROL
AYŞE BAKIŞGAN
SEYYALE ERGÜN
AHMET KURT
HALİL TRAMPAOĞLU
ALİ GÖKÇAYIR
HÜSEYİN ÖZ

GİRESUN

GÜRSEL EKMEKÇİ
FATİH ÖZDİL
NİHAT KARA
FIRAT ORTATEPE

HAKKARİ

NEVRUZ TOKTAMIŞ ÇİFTÇİ
EFE HAN HUNDEMİR
KAZİP KOYUN

HATAY

MUHSİN ASLAN
MUSTAFA BEBEK
GÜLSEREN BULUTOĞLU
EDİB HADİMOĞULLARI
GÜNSELİ KARA
NECLA ÖNCÜ
EMRAH KOÇAK
ALİ ERDEM KÖZ
RAZİYE BEDİR
GÖNÜL GÖKKAN
EDİP BİÇER

ISPARTA

MURAT İŞLER
TÜLİN KURT
ALİ OSMAN ÇETİN
MESUT ÖZLÜK

MERSİN

LERZAN ÖZGENÇ
ŞÜKRAN AKAL
ALİ KALAN
FIRAT ARKALI
NURSEL IŞIKSOY
ALPAY SAVCI
SALDIRAY GÜRBÜZ
YUNUS YILDIRIM
ZEYNEP BURKAN
MUSTAFA AKŞAHİN
LEMAN KANLIOĞLU
NURETTİN ATAMAN
ERCÜMENT ÇAMLI

İSTANBUL -1

MUSTAFA İLKER YÜCEL
HACER ŞULE PERİNÇEK
GÜNİZİ DİZDAR
FATOŞ GÜDEN
SARPER ÖZSAN
FERİD İLSEVER
OSMAN ERBİL
UĞURCAN YARDIMOĞLU
MUZAFFER ÜNSALDI
ORÇUN CEYLANDAĞ
İSMAİL HAKKI AKTOK
GÜLŞAH AKYILDIRIM
UĞUR ÇETİNKAYA
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
ŞENCAN BAYRAMOĞLU
NAMIK KEMAL KOÇ
ALTAN TÜFEKÇİ
CEMAL IŞIK
HAKAN EKİZ
YILMAZ ERSEZER
MEHMET DÖLEK
MİNE HACIOSMANOĞLU
GÜRBÜZ ÇUHADAR
SELÇUK PEKACAR
MELTEM GÜRSOY SIRT
TÜZİN TÜFEKÇİ
HİMMET KIRIK
ALPAY TUĞLU
ALİ DUMAN
GÖKSEL ÇOBAN
FUAT YILDIZ
BORA ÇELİK
EREN ÖZTÜRK
ENES ESATOĞLU
MEHMET ORHAN ŞENOĞLU

İSTANBUL -2   

SONER POLAT
AYKUT DİŞ
ELİF İLHAMOĞLU
CENAP YENER
ZEYNEP KÜÇÜK
MEHMET DENİZ YILDIRIM
TAYFUN GÜROL
TURHAN ÖZLÜ
EMİNE ECE BOYLU
İZZETTİN ÖZKİBAR
SİNAN ÖZKAN
EMİN ALGÜN
DEMİRTAŞ MAĞDEN
AYDIN EREL
YUSUF FEYZİOĞLU
NURAY KAYA
AYHAN İLHAN
SEVAL DUYGU AKYILDIZ
HÜSEYİN SÜRÜCÜ
DOĞANCAN ERDOĞAN
AHMET MURATOĞLU
İLKNUR GÜNDOĞAN
SADETTİN BÜYÜKALP
CAFER TAYYAR AYMAN
ŞAFAK ERDEM
DENİZ ÇAKMAK
GAZİ DOĞAN
BİLAL ÖZTÜRK

İSTANBUL -3

HASAN KORKMAZCAN
SİNAN BAYKENT
ALPER SUNAÇOĞLU
SERDAR ÜSKÜPLÜ
GÜLGÜN BUDAK
YADİKAR ÖZEN
YILDIRIM ÇAVUŞOVALI
İBRAHİM BENLİ
AYHANIM SUN KUZUGÜDENOĞLU
MERDAN ASLAN
HATİCE ECE KARACA
ŞADUMAN ÇAĞLAR
HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT
BESTE GÜL ÖNEREN
LATİF AYDIN
İLKER DAĞLIOĞLU
HASAN BAYDEMİR
TÜLİN SANER
SAMİ EKŞİ
ALİ ÇINAR
BAKİ ERCAN
İLHAN YALNIZCAN
MELİHA SEVENCAN
AHMET ÖN
MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL
BERKE MUSTAFA BERKİL
UĞUR AYKAÇ
IŞIKGÜN AKFIRAT
YİĞİT YAZGILI
MERT SAVCI
ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN
OKTAY EKMEN
ZİHNİ SELVİ
HASAN BARAN ERÇEL
CENK CEYLAN

İZMİR 1

ÇAĞDAŞ CENGİZ
SERHAN BOLLUK
HÜSEYİN TUGAY ŞEN
HÜLYA YARBUZ
İHSAN SEFA
FERDİ TANHAN
ABDULLAH KARŞILAYAN
DOĞA DURSUN
OKTAY ÜNAL
EDA YÜCEL
ÇETİN TAVMAN
BAYRAM ŞEN
GÖRKEM GÖZET
SERKAN ÇETİNKAYA

İZMİR 2

CEM DİKMEN
PINAR GÜL
CENGİZ ÇAKIR
MELTEM AYVALI
BİRKAN BURKAN
AYŞEGÜL KAHRAMAN
SEDAT GÜVEN
HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
ÖMER TIRAŞOĞLU
HÜSEYİN ÇAKICI
SAMET KUNT
BAİTTİN ERBEY
MUSTAFA GÖKMEN
SERDAR GÖKÇE

KARS 

MUHAMMET ALİ GÖKÇEK
MUHARREM YERLİ
BİNNUR ZUHAT YOKUŞ

KASTAMONU

CENGİZ GÖKTAŞ
TACETTİN ÖMEROĞLU
MEHMET SAMİ ÖZCAN

KAYSERİ

EYUP SALAHATTİN KARAKAŞ
MEHMET CANBOLAN
BEYHAN YILDIRIM
TUĞBA TÜFEK
MUSTAFA KOÇAK
SELMA TOSUN
MEHMET ONAYLI
KORAY ENES YILMAZ
LEYLA ÖZHAN
KAZIM BERK ÖZTÜRK

KIRKLARELİ

SELDA KILIÇ
EKREM KARACA
HÜSEYİN DEMİRCAN

KIRŞEHİR

İLKER ÖZKAMALI
OSMAN KILIÇ

KOCAELİ

SEBAHAT CİCİOĞLU
FURKAN YÜCE
ORHAN KADIOĞLU
KADİR DOĞAN
MEHMET AKKAYA
HATİCE ALP
MUSTAFA CERİT
AHMET ŞAHİN
ALİ TANRIKULU
NURAY TURAN
BORA YAVUZ
NAİM BAKIR
EROL ÇETİN

KONYA

KAZIM KOÇER
SAMET SAĞLAMER
ASLAN KILIÇ
BERAT BERK CANDEMİR
FAHRETTİN KÜÇÜK
ALİ PAŞAOĞLU
NİLGÜN BİTLİSLİ
ONUR ÖZCAN
EYLEM GÖKSU YILDIRIM
İBRAHİM TORAMAN
MEHMET CEYLAN
MEHMET ARDA YALÇINKAYA
YAŞAR DİYERBEKİRLİOĞLU
KÜRŞAT ÖZBEK
GÜRSEL HÜRRİYET EKER

KÜTAHYA

MUSTAFA ALTUNKAYA
SEVGİ ELMA
MURAT GENİŞEL
HASAN ÖZER
MUSTAFA TELİMEN

MALATYA

ARİF DOĞAN
ADNAN TÜRKKAN
ALİ GÜLER
ALİ İHSAN AKKAYA
SERVET ESEN
ABUZER ŞEREFOĞLU

MANİSA

MUSTAFA DABAN
İSMAİL ÖZANURK
AHMET CEMAL KATİP
MUZAFFER OKEK
DURMUŞ ALİ KILIÇ
SAFFET ŞENYURT
MUSTAFA PALATUR
ZAHİDE SÖNMEZ
RIFAT IŞIK
DUYGU KARABULUT

KAHRAMANMARAŞ

BEKİR BEKAR
EREN İLKEHAN
SALMAN YAŞDAL
DURDU YILDIZ
NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM
MEHMET ÖZDEMİR
YEMLİHA TAŞYÜREK
DOĞAN KOZAKLI

MARDİN

EMRAH ZORBA
CAFER HACİKADİROĞULLARI
ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK
ARZU ÜSTÜNDAĞ
GÖZEN ESMER
CANSU BALKAYA

MUĞLA

GÜNAL DAL
NAHİDE TEKİNÇAY
ANIL COŞKUN
HÜSEYİN TÜRKAY
MEHMET TİRYAKİ
HASAN ORTATEPE
VEDAT YEMİŞ

MUŞ

CAZİM YILDIZ
HANEFİ BEREKE
SERDAR SAĞLAM
RASİME CEREN AKSU

NEVŞEHİR

MELİHA ATALAY
ELİF MURŞİL
FURKAN ÖZÇİL

NİĞDE

ŞEMAİL KAHRAMAN
SÜLEYMAN YÜRÜK
HASAN AKŞEN

ORDU

OSMAN ERDAŞ
NEFİSE IŞIK
İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN
ÇAĞATAY YURT
TEMEL NUCUMİ YILMAZ
NAİL DURUKAN

RİZE

SALİH ÖKSÜZ
ERDOĞAN BAKOĞLU
DERYA ÇAĞLAR

SAKARYA

İNCİ AKKAYA
EMRE CAN ÇELİK
SEDA DAĞLAR
ERDİ TURAN
EMRE GÜMÜŞSU
MELİH ERSÜKMEN
ABDULKADİR YÜCEL ÖZYAZGAN

SAMSUN

MUSTAFA ALEMDAROĞLU
HAYDAR ÇOLAK
SEMRA KORKMAZ
NAZİFE ŞAHİN
MEHMET ALİ ERGİN
GÜLŞAH YILDIRIM
YASEMİN TİRYAKİ
VURAL YÜCEL
ONUR GİDEN

SİİRT

KAAN ARSLAN
TAMER CEBECİ
OZAN CAN COŞKUN

SİNOP

ATİKE SAĞIROĞLU
SABAHATTİN CANİK

SİVAS

METİN ÇEKEN
MUHAMMET ATMACA
ZEYNEL SARPDAĞ
ÜZEYİR COŞKUN
MİTHAT ÖNAL

TEKİRDAĞ

HASAN ORUK
ÖZKAN İNCİ
GÜRKAN TÜRKSOY
TEVFİK ATALAY
AKİF ŞENOGLU
KENAN SERBEST
YAREN KAPLAN

TOKAT

HANDAN FATİH
ABDULLAH SEZGİN
ÖZKAN ÇAKMAK
HATİCE YAVUZ
SELÇUK CANBİLEK

TRABZON

HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN
VAROL SOYDAN
İNCİ GÜNGÖR
BÜLENT SARAL
HAMDİ BAYRAM
YETER BÜLBÜL FİKİRDANIŞ

TUNCELİ

NİHAL GÜNDOĞAN
SÜLEYMAN ÇELİK

ŞANLIURFA

ABDULLAH DENCİK
ŞERİF BİLGİN
MUSTAFA ATACA
SABRİ BİLGİN
HASAN ŞİL
HASAN KONGÜL
İSMAİL BİLGİN
SİBEL KOÇ GÜVEN
KÜBRA ÖZDEMİR
ERKAN YÜCEL SEYTİN
UĞUR BIÇAKLIOĞLU
RUHİ ALPER
SEZER EZSEVEN
BURCU BİLİCİ

UŞAK

RAMAZAN PEKER
ELİF ÇOBANOĞLU
UĞURCAN AVCI

VAN

HALİL HALİT TOKER
CAFER SİNCER
AZİZ ÇİFTÇİ
EBRU ÖZTÜRK
NURİ KAYA
AYTAÇ ÖZTÜRK
YUSUF KARTAL
YAĞMUR EKİM YILMAZ

YOZGAT

NİYAZİ CEYLAN
KADİR ÜNSAL
MUSTAFA KILIÇARSLAN
GALİP ÜSTÜN YEŞİLOVA

ZONGULDAK

SAVAŞ ORUÇ
İSMAİL CİHAT İÇELLİLER
UMUT KAPTAN
ŞERAFETTİN KİREN
PERİHAN ÖZHİM

AKSARAY

MUSTAFA YILMAZ
ATİLLA KARAKOR
ABDULLAH SERT
ÖZLEM ETÇİ

BAYBURT

YAKUP YALÇIN

KARAMAN

RIZA YAVUZ
ALİ GÜLTEKİN
NEJLA ÖCAL

KIRIKKALE

NEZİH GÜLŞEN
RAİF KAYBAL
YAKUP SEVİNÇ

BATMAN

MURAT TURGAY SANCAKLI
NURİ KARTALOĞLU
MEVLÜDE DİNÇBUDAK
VOLKAN TAŞDEMİR
GAZİ ŞİMŞEK

ŞIRNAK

YUSUF ÇELİK
ANIL SOLMAZ
BÜŞRA ŞAHİN
BİRKAN YÜCE

BARTIN

FATMA GÜL ARSLAN
SEDAT ÇETİN

ARDAĞAN

ERDAL UYGUR
PERİHAN TEKİN

IĞDIR

KURBAN TURAN
ÜMİT SARAK

YALOVA

MUSTAFA LÜTFİ BAL
BEGÜM SULTAN İŞBİLEN
İLHAN YÖRÜK

KARABÜK

ÖZGÜN BOZKURT
MUSTAFA EROL
MEHMET PENÇEK

KİLİS

İRFAN MÜLHİM
MUSTAFA ASEFLER

OSMANİYE

ECDET GÜVEL
ALİ UFUK ÇATALBAŞ
HAVA KAPLAN
SADULLAH MERT

DÜZCE

HÜMEYRA YILMAZ
SERAP NAZ BAŞAR
RUHSAR UYSAL

 

 

 

Son güncelleme: android-time 19:0721.05.2018
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