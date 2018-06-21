Vatandaş isyan etti belediye geri adım attı

Beşiktaş Belediyesi'ne ait 3 parka kurulacak olan konteyner kafelere vatandaşlar isyan etti. Belediye de tepkiler karşısında projeyi geri çekti.

Beşiktaş Belediyesi’nin konteyner kafe hizmeti kapsamında Dünya Barış Parkı, Şahinler Parkı ve Şenlik Dede Parkı’nda yapılan çalışmalar vatandaşları ayağa kaldırdı. Beşiktaş Kent Derneği’nin hazırladığı dosya ve toplanan imzalarla Beşiktaş Belediyesi’ndeki yetkililerle görüşmeye giden vatandaşlar, sadece ‘Şenlik Dede Parkı’ için belediyeye geri adım attırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kent Derneği Başkanı Serdar Aslan “Beşiktaş Belediyesi’nin, aldığımız duyumlara göre Beşiktaş çevresinde halkın nefes alma alanı olan parklara konteyner kafe yapma projesi var. Biz buna ‘kafekondu’ ismini verdik. Gece kondular bir gecede konur, bu kafelerde bir sabah baktık ki konulmuş. Hazırlıkları olmayan parklarda hazırlık yapılmış. Burada olduğu gibi su kanalı gibi çeşitli işlemlere başladılar. Dün de Dünya Barış Parkı’ndaydık. Hemen yakınında bir cemevi var insanlar orada çay-kahve içiyorlar. Oraya getirdiler bir kafekondu yaptılar. Gerekçeleri ise sadece ‘halka hizmet’ Halk hiçbir şekilde buraların rantiyeye dönmesini istemiyor. Dün bir toplantı yaptık sağolsun Beşiktaş Belediye Başkanımız Tahir Doğaç katıldı. Biz orada kendisine dedik ki; ”Siz yarın bir gün buradan gittiğinizde buralar rantiyeye, peşkeşe dönüşürse, mafyanın eline geçerse, burada çocuklar nasıl oynayacak?” Verdiği cevaplar klişe bir şekilde ‘hizmet için yapıyoruz’. Hiç kimse şu anda burada bize ağaçların kesilmeyeceğine dair, buranın halka kapatılmayacağına dair bir bilgi veremez çünkü Beşiktaş’ta işgal durumu ortada. Buna çözüm üretemeyen bir belediye var ortada. Burada halk yararına hiçbir şey yok.Belediye Başkan yardımcısı Yasemin Saral ile görüştük. Kendisi ‘Şenlik Dede Parkı’ projesini iptal edeceklerini söyledi. Ancak diğer iki park değerlendirilme aşamasındaymış. Biz o iki parktaki proje iptali için de çabalamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Parkın önünde toplanarak projenin iptali için bir saat içerisinde 350 imza topladıklarını söyleyen vatandaşlar ise: “Biz kesinlikle açıklaması her ne olursa olsun böyle bir şey istemiyoruz. Önce konteyner gelecek, kış olunca camekan yapmak isteyecekler, yavaş yavaş buradaki tüm ağaçları söküp beton yapacaklar. Böyle bir hizmet olsa da olur, olmasa da olur. Bu projenin iptali için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz buraya gelip nefes alıyoruz, bu mahallede bu hizmeti isteyecek tek bir insan yok. Ayrıca burası afet sonrası toplanma alanı. Bir deprem olsa biz nereye gideceğiz? Konteynerin içine mi saklanacağız.” dedi.

Yapılan uygulamaya itiraz etmek için parkta toplananların arasına katılan bir şehit annesi ise “Şehit oğlumun ismini aşağıda bir parka verdiler. Burayı yeşillendirelim, çiçeklendirelim diyorum, bütçemiz yok diyorlar. Ama buna bütçeleri var. Bir kasa çiçeklik bütçeleri yok mu? O parka kendi emeğimle bir şeyler ekip biçiyorum. Bu ülke kendi evladına, şehidine böyle mi sahip çıkıyor? Ben CHP’liyim kimse yanlış anlamasın. Ama bu yapılanlar çok yanlış” diyerek isyan etti.