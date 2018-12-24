Vatandaşlardan yol tepkisi: Bir ay dayanmadı

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçe merkezinde bir ay önce asfalt yol ve kaldırım yenileme çalışması yaptı. Belediyenin 650 ton asfaltın kullanıldığı 700 metrelik yolun dağılması üzerine yeni bir asfaltlama çalışması başlatıldı. Kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen kaynakların böyle kullanılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir ay önce Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki 700 metrelik yolda 650 ton asfalt kullanarak yenileme çalışması yaptı. Belediye, çalışmayı 15 Kasım'da resmi sitesinden şöyle duyurmuştu:“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bağdat Caddesi'nin yenilenmesinde özverili bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Eylül ayında başlayan çalışmalar, yeni yol çizgilerinin çizilmesiyle tamamlandı. Yapılan çalışmalarla Bağdat Caddesi modern bir görünüme kavuşmuş oldu”

ASFALTA YAMA YAPILACAK

Bağdat Caddesi'ndeki asfaltın yer yer dağılmasının ardından ekipler yolun bozulan bölümlerine yama çalışması yapmak üzere kazıldı. Cadde üzerinde incelemelerde bulunan CHP Dilovası Belediye Başkan adayı Kemal Memiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yolun döküldüğünü söyleyerek, “Esnaf 3-4 aydır boşuna çile çekmiş. Şimdi o çile tekrar başladı. 1 ay önce yaptırdıkları asfaltı şimdi söküyorlar. Kaldırımlar da kendi kendine sökülüyor. Yandaş müteahhide yaptırdıkları iş bu kadar oldu” dedi. Memiş, yolu yapan firmaya işin ne kadar bedelle verildiğini sordu.