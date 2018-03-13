Ve geldi! İki gün boyunca durmayacak… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde uyardığı yağışlı hava bugünden itibaren yurdu etkisini altına almaya başlayacak. Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinden yağmur haberleri gelirken, son dakika tahminlerine göre yarından itibaren yağışlar doğuya doğru kayacak. İşte hava durumuna dair son detaylar...

Bugünden itibaren başlayacak yağışlar İstanbul dahil yurdun batı kesimlerinde 48 saat boyunca etkili olacak. Türkiye’nin birçok yerinden yağmur haberleri gelecek. Kurak geçen kış mevsiminin ardından yağışlar başlasa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde devam edecek. Son dakika tahminlerinde yer alan bilgilere göre yağışlar hafta sonu yurdu terk edecek.

HAVALAR SOĞUSA DA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kış boyu beklenen karlar yurdu teğet geçmiş, güncel hava durumu haberleri sozcu.com.tr’den okunmuştu. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç ve batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Adana, Mersin, Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER LODOS ETKİLİ OLACAK

Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞMUR BİTİYOR

Hafta içi yurdu etkileyen yağmurlar hafta sonunda yurdu terk edecek ve hava sıcaklıkları adım adım yükselecek.