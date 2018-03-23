Son dakika… Ve geldi, İstanbul sapsarı! Meteoroloji hafta sonu için plan yapanları uyardı…

Meteoroloji'nin dün uyardığı toz taşınımı yurdun önemli bir bölümünü etkiliyor. Hafta sonu planları yapanlar dikkat! Devam eden yağışlarla beraber hafta sonu hava bir miktar daha soğuyacak. İşte Meteoroloji'nin hava durumu ile ilgili son verileri...

Toz, yağmur, rüzgar… Yurdun kuzey batısını etkileyen hava şartları vatandaşları şaşırttı. İstanbul’da yağmur ve rüzgarlı havaya toz taşınımı da eklendi ve sarı tonlarında bir hava şehre hakim oldu. Hafta sonu planları yapanları yakından ilgilendiren hava durumu ayrıntıları şu şekilde…

YARIN DAHA DA SOĞUYACAK

Bugün yurdun batısını etkileyen yağışlar yarından itibaren Türkiye’nin tümüne yayılacak ve hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek. Bugün İstanbul’da 15 derece civarında seyredecek olan sıcaklıklar yarın 10 derece dolaylarında olacak. Serin hava ve yağış hafta sonu planları yapanları etkileyecek.

YENİ HAFTAYLA BERABER YÜKSELİYOR

Hafta sonunun ardından sıcaklıklar da yükselecek. Yeni haftada yağışlar devam edecek olsa da hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. İlerleyen günlerde ise güneşin kendini göstermesi bekleniyor.

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI SÜRECEK!

Rüzgarın akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor – Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, iç ve batı kesimlerde kuvvetli, Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24