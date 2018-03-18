Ve Özel Kuvvetler Afrin’de! Hedef ilçe merkezi | Son dakika haberleri

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezine girdi. TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezinde operasyona başladı. ÖSO birlikleri de Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı.

Tamamen kuşatılmış durumda olan Afrin kent merkezine TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler ve ÖSO birlikleri akşam saatlerinde giriş yaptı. İlçe merkezinde operasyonlar başladı.

Terör uzmanı Abdullah Ağar CNN TURK'te yaptığı açıklamada, kuşatmanın önem kazandığından ve sivillerin tahliyesinden sonra sabah başlaması beklenen harekatın gece başladığını bildirdi. Ağar'a göre TSK ve ÖSO Afrin şehir merkezine girmeye başladı.

PKK SİVİLLERİ KULLANIYOR

Açıklamalarına devam eden Ağar “PKK ve YPG sivilleri kullanmak istiyor. Bu nedenle TSK yavaş ilerliyor. Şehrin Güneydoğu hattında kontrollü giriş çıkışlara izin veriliyor, geçtiğimiz günlerde de on binlerce kişinin şehirden çıkmasına izin verilmişti.” dedi.

AKŞAM ÜZERİ HATAY'DAN TAKVİYE YAPILMIŞTI

Akşam üzeri sınırda yaşanan bir hareketlilik ile TSK'nın Afrin'deki kuşatma alanına takviye yaptığı anlaşılmıştı. Yapılan takviyenin ardından Afrin'e önce Özel Harekat Birlikleri girdi.

SİHA VE İHA'LAR AFRİN SEMALARINDA

TSK akşam saatlerinde Afrin kent merkezinde operasyona başladı, operasyonda yer kuvvetlerine destek olarak hava araçları da kullanılıyor. Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve diğer savaş uçaklarımız bölgeyi havadan bombalamaya başladı.