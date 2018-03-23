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Ve yıkım başladı!

 Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

android-time 12:05 23 Mart 2018
Haberler Gündem
Ve yıkım başladı!
 Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart’ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.

Foto: DHA

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.

Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.

Foto: DHA

DHA

a İlgili Haber Valilikten 'Şişli Endüstri Meslek Lisesi' açıklaması Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatının temel atma çalışmaları sırasında okul arazisinde toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması öğrencileri ve velileri endişelendirirken geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış da tehlikeyi arttırdı. Yağış nedeniyle yumuşayan toprakta öğrenciler eğitim gördüğü sırada tekrar kayma meydana geldi. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir' ifadeleri kullanıldı.
Son güncelleme: android-time 12:3523.03.2018
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