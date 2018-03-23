Ve yıkım başladı!

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İlgili Haber Valilikten 'Şişli Endüstri Meslek Lisesi' açıklaması Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatının temel atma çalışmaları sırasında okul arazisinde toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması öğrencileri ve velileri endişelendirirken geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış da tehlikeyi arttırdı. Yağış nedeniyle yumuşayan toprakta öğrenciler eğitim gördüğü sırada tekrar kayma meydana geldi. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir' ifadeleri kullanıldı.