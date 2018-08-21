Vekalet nasıl verilir? Vekaletle kurban kesme…

Kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Kurban keserken gündeme gelen konulardan biri de vekalet nasıl verilir oluyor. Kurban vekaleti verirken ne söylenir? İşte vekaletle kurban kesimi hakkında bilgiler…
Diyanet işleri resmi sitesinde vekaletle kurban kesimine yanıtı aşağıdaki gibi;
“Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal
ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla
kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi
vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon,
internet, faks ve benzeri iletişim araçları
vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi
veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine
getirmelidir.
Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin
Allah için olması ve kurbanın kendisi adına
kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde
başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde
bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının
kesilen ülkeye göre az veya çok olması
bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde
muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını
orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü
kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların
onun üzerinde hakları vardır.”
Kurbanla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
DİYANET KURBAN İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE SÖYLENİR?
Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hemde vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyormusunuz diye sorabilirsiniz.Onların “seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık”demeleri ve sizinde kabul ettim demeniz yeterli olur.
Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.