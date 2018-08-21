Vekalet nasıl verilir? Vekaletle kurban kesme…

Kurban Bayramında en çok merak edilen konulardan biri de vekaletle kurban nasıl kesilir oluyor. Diyanet işleri vekalet yoluyla kurban nasıl kesilir sorusunun yanıtını paylaştı. Peki kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Kurban keserken gündeme gelen konulardan biri de vekalet nasıl verilir oluyor. Kurban vekaleti verirken ne söylenir? İşte vekaletle kurban kesimi hakkında bilgiler…

Diyanet işleri resmi sitesinde vekaletle kurban kesimine yanıtı aşağıdaki gibi;

“Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal

ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla

kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi

vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon,

internet, faks ve benzeri iletişim araçları

vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi

veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine

getirmelidir.

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin

Allah için olması ve kurbanın kendisi adına

kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde

başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde

bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının

kesilen ülkeye göre az veya çok olması

bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde

muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını

orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü

kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların

onun üzerinde hakları vardır.”

Kurbanla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

DİYANET KURBAN İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE SÖYLENİR?

Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hemde vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyormusunuz diye sorabilirsiniz.Onların “seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık”demeleri ve sizinde kabul ettim demeniz yeterli olur.

Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.