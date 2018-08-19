Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi sorusuna Diyanet’in yanıtı… Vekaletle kurban nasıl kesilir?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Kişiler vekalet yoluyla kurban kesebilirler. Diyanet işleri resmi sitesinde vekaletle kurban kesimine yanıtı aşağıdaki gibi;
“Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal
ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla
kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi
vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon,
internet, faks ve benzeri iletişim araçları
vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi
veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine
getirmelidir.
Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin
Allah için olması ve kurbanın kendisi adına
kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde
başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde
bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının
kesilen ülkeye göre az veya çok olması
bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde
muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını
orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü
kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların
onun üzerinde hakları vardır.”
Kurbanla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.