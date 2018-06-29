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Vekil seçilen tutuklu HDP’liye tahliye

DTK'nin tutuklu Eşbaşkanı Leyla Güven için mahkeme tahliye kararı verdi.

android-time 13:03 29 Haziran 2018
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Vekil seçilen tutuklu HDP’liye tahliye
DTK'nin tutuklu Eşbaşkanı Leyla Güven için mahkeme tahliye kararı verdi.

24 Haziran seçimlerinde HDP’den Hakkari Milletvekili seçilen DTK’nın tutuklu Eşbaşkanı Leyla Güven için avukatları, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, Güven için tahliye kararı verdi.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı olan Güven, Türkiye’nin Afrin operasyonuna gösterdiği tepki, yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları nedeniyle 22 Ocak’ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı

Son güncelleme: android-time 13:1929.06.2018
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