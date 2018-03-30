MHP’den Şeker Fabrikaları satışına sert tepki

Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 14 şeker fabrikasının satışına karşı çıkarak, Şeker Fabrikaları yönetimine bugüne kadar yapılan atamalara da tepki gösterdi.

Tor, “Kimse Şeker fabrikaları zarar ediyor demesin. Geçmişte Genel Müdürlüğe bir savcı atadınız. Şu anda Fars dili uzmanı yönetimde . Eski Artvin Valisinin şeker yönetiminde ne işi var'' dedi ve Şeker Fabrikalarını satışının yeniden düşünülmesini istedi.

ZARAR EDİYOR İDDİASI

Tor, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada işin ehline verilmesi gerektiğini savunarak ‘'İşi ehline vermediğimiz müddetçe başarılı olamazsınız. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Üzümcü 2014'e kadar Şeker Fabrikalarında Genel Müdür vekiliydi. Savcıya, hakime üst düzey idari görev vermek isteniyorsa bunun adresi şeker fabrikaları değil, Adalet Bakanlığı'dır'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Artvin ve Sinop Valiliği yapan Kemal Cirit, Şeker Fabrikaları yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Uzmanlığı Fars Dili ve Edebiyatı' olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs halen yönetim kurulunda. Ortopedi Profesörü olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, eski kaymakam ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu da burada yöneticilik yaptı. İşi ehline vereceksek, bunların hiçbirinin adresi şeker fabrikaları yönetim kademeleri değildir. 14 fabrika personelini diğer fabrikalarda istihdam etmenin verimlilik açısından da bir faydası olmaz. Oturacak yer bile bulamazlar. Et ve Balık Kurumu örneği önümüzde duruyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yeniden gözden geçirilmesi lazım.”