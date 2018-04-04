Velayet davasında kan döküldü

İstanbul Şişli'de yaklaşık 4 yıldır eşinden boşanma davası süren İlker S. çocuğunun velayetini isteyen eşinin ailesine pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu bir kişi ölürken 6 kişi de yaralandı. Olayın ardından İlker S. gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün akşam 19.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre, İlker S. geçinemediğini söylediği eşi Cansu S.’den ayrılmak için boşanma dilekçesi verdi. Eşi ve ailesi ise İlker S.’nin çocuklarının velayetinden vazgeçmesi durumunda boşanmayı kabul edeceklerini bildirdi.

Çocuklarının velayetini eşine vermek istemeyen İlker S. ile eşinin ailesi arasında husumet yaşandı. Yaşanan husumet sonucu İlker S. Cansu B.’nin ailesinden Ali Y.’yi önceki gün darp etti.

Bunun üzerine eşinin ailesi İlker S.’nin evini taşlamaya başladı. İlker S. ise evde bulunan pompalı tüfekle eşinin ailesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Z.P., S.U., B.Y., F.N. ve O.K. ve Eser A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişiler hastaneye götürülürken, İlker S. ise gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 26 yaşındaki Eser A. hayatını kaydederken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyette sorguya alınan şüpheli İlker S.’nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.