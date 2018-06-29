Verdiği çek karşılıksız çıkan iş insanı kaçırıldı

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan iş insanı 100 bin liralık çeki karşılıksız çıkınca alacakları tarafından kaçırıldı. Ormanlık alana götürülerek darp edilen iş insanı Balatlimanı'nda vapura bindirileceği esnada polis ekiplerince kurtarılırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Y.A. isimli kadın 27 Haziran Günü tekstil işiyle uğraşan 37 yaşındaki kocası H.A.’nın ortağı M.A.’dan 200 bin lira istedikten sonra kendisine ulaşamadıklarını belirterek Kumburgaz Polis Merkezi’ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine devreye giren İstanbul Rehine Müzakere Timleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kaçırıldığı düşünülen H.A.’nın eşi Y.A. ve ortağı M.A.’nın bilgisine başvuruldu. M.A. kendisini arayarak 200 bin lira isteyen ortağı H.A.’nın kullandığı araçta GPS sistemi bulunduğu söylemesi üzerine ekipler aracı takibe aldı. Yapılan takipler sonucu aracın Baltalimanı’nda sinyal verdiği belirlendi. Balta limanı’na giden ekipler, vapura binecekleri esnada H.A.’yı kurtarırken, İ.T. (42) ve M.T. (40) isimli iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayla bağlantısı bulunan T.T.’yi de (36) yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler sorguya alınırken, kaçırılan H.A.’nın ise bilgisine başvuruldu. Yapılan sorgulamalar sonucu H.A.’nın, 410 bin liralık tekstil malzemesi aldığı ve ödeme zamanı geldiğinde verdiği 100 bin liralık çekin karşılıksız çıkması üzerine alacakları tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Kilyos yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan kaçırılan H.A.’nın önce ormanlık alana götürülerek darp edildiği öğrenildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerden İ.T.’nin uyuşturucudan kaydı olduğu öğrenilirken, olayı alacakları paraları tahsil etmek için yaptıklarını söyledikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.