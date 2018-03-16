Veysel Eroğlu haritayı gösterdi! Bakan bıyıklarını keserse haberler kötü…

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul başta olmak üzere bu yaz Türkiye’de su sıkıntısı yaşanacağı haberlerine iddialı bir çıkışla cevap vererek, “Bıyıklarımızı kesmediğim sürece, su kesilmeyecek” dedi. Veysel Eroğlu daha önce de İstanbul'da susuzluk yaşanacağına dair iddialara son dakikaya kadar karşı çıkmış, sular kesilirse bıyıklarını keseceğine dair açıklamaları haberlerde yer bulmuştu...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu İsale Hattı ile Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Arıtma Tesisinin toplu temel atma törenlerine katılmak için geldiği Aydın'da 101 milyon lira tutarındaki 22 adet yatırım haberini verdi.

“AYDIN 100-150 YIL SONRA ÇÖL OLACAK”

Gelmeden önce Aydın için özel bir çalışma yaptırdığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Jeolojik yapısı nedeniyle Aydın'daki dağların tamamı erozyona müsait. Tarım Bakanlığıyla birlikte bizim bütün ekibimiz çalıştı. Aydın 100-150 yıl sonra çöl olacak. Aydın Ovası tamamen elden gidiyor. Çok ciddi bir sorun olan bu konuda dün tüm ilgililere 4 saate yakın bir sunum yapıldı. Aydın'da çok özel bir çalışma yapıyorum. Erozyondan korunmak için teraslama ve ağaçlandırma yapacağız. Gelir getirici türleri tercih edeceğimiz alanları kurayla orman köylülerimize dağıtacağız” diye konuştu.

Türkiye'nin önümüzdeki 5 günlük meteorolojik uydu görüntüsünü kamuoyuyla paylaşan Bakan Eroğlu, Türkiye'de bu yaz döneminde su sıkıntısı çekilmeyeceğini söyledi.

KURAK DÖNEM OLMASINA RAĞMEN…

Türkiye genelindeki su depolama tesislerindeki doluluk oranları hakkında bilgi veren Eroğlu, şu bilgileri paylaştı: “İçme suyu maksatlı barajlardaki doluluk oranı genelde yüzde 60-80 ama ortalama yüzde 46 dolu şu anda. Kurak dönem olmasına rağmen sulama maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 44 ama yağışlar da geliyor, biz sıkıntı gözükmüyor. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 44 dolu. İstanbul'da şu an yüzde 90 dolu. İstanbul çok susuzluk çektiği için oraya çok baraj yaptık. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce geceleri dolaşıyordum. Şişeler ve hatta küvetteki sular birikmiş, kap kaçak ve çamaşırlar kirli vaziyette idi. 1993'de eşim, ‘ya su profesörüsün, evinde su yok' dedi. Benim de ağzımdan ‘Ben İSKİ Genel Müdürü değilim, Genel Müdür olsam hemen suyu akıtırdım' diye büyük bir laf çıktı. 1 yıl sonra kendimi İSKİ'de bulunca, ‘eyvah, İSKİ iflas etmiş' dedim. Allah'a şükür 8 ayda kesintiyi bitirdik.”

“BIYIKLARIMI KESERSEM BİLİN Kİ SU KESİNTİSİ VAR”

Bu yıl İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de su sıkıntısı yaşanacağı yönünde medyada yer alan söylemler üzerine iddialı bir çıkış yapan Bakan Eroğlu, bıyıklarını kesmediği sürece Türkiye'de su kesintisi yaşanmayacağını söyledi. Eroğlu, “Barajların yüzde 90'ı dolu, İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak. Bıyıklarımı kesersem, bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu. Gördes Barajı sayesinde İzmir'in 59 yıllık su sorununu çözmüştük. Bursa, Aydın, Denizli ve Afyon gibi Türkiye'nin hiçbir yerinde su sıkıntısı yok. Ben ‘suyu israf etmeyin' deyince, millet endişeleniyor. Ben ‘istediğiniz kadar kullanın, bu korku artık kalksın' diyorum ama gene de suyumuzu israf etmeyelim” şeklinde konuştu.

İHA