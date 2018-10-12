VGM burs başvuru şartları neler? İşte VGM burs başvuruları için son gün…

VGM burs başvuruları başladı ve birçok öğrenci merakla VGM burs başvuru işlemlerini araştırıyor. VGM burs başvuru tarihi 30 Ekim’de son bulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde burs başvuruları ile ilgili; “Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. İşte VGM burs başvuru detayları...

Üniversiteyi kazanan öğrencilere maddi destek veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları öğrencilere 8 ay boyunca veriliyor. Aylık 250 Tl olan VGM burslarına başvurular 15 Eylül itibari ile başladı.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş ekranındaki alanların tamamını doğru dolduran öğrenciler Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formuna giriş yapabileceklerdir. Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,

1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri

2. Öğrencinin Aile Bilgileri

3. Öğrencinin Okul Bilgileri

4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri

5. Başvuru Onay'dır.

Bu adımların ardından başvuru formunu, aşağıdaki gibi “Seçilen Formatta Kaydet” üzerine tıklayarak pdf dosya formatında bilgisayarınıza kaydedebilir ya da yazdır butonuna basarak çıktısını alabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE TÜM DETAYLAR

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.