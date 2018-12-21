Vicdansızlar!

Ankara’da 5 köpek ve 6 kedi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Tekirdağ’da ise bir köpek işkence edilerek katledildi. Polis hayvan katliamları ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde 5 köpek ve 6 kedi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde Anadolu Lisesi yakınlarındaki boş arazide bir köpek işkence yapılarak katledildi. Vatandaşlar talihsiz hayvanı işkence yapıldıktan sonra ağaca asılmış bir şekilde ölü buldu. Polisin olay yerine gelmesiyle, köpek asılı olan ağaçtan indirildi. Köpeğin vücudunda çok sayıda kesikler olduğu ve derisinin kısmen yüzüldüğü fark edildi.

Polis her iki olayla ilgili araştırma yaparken, hayvanları katledenler için çalışma başlattı.