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Vicdansızlık! Yaşlı adamın yüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılar

İzmit'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Niyazi Yalçın'ın (76) yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti.

android-time 20:58 19 Mayıs 2018
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Vicdansızlık! Yaşlı adamın yüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılar
İzmit'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Niyazi Yalçın'ın (76) yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Fuar Alanı içerisinde meydana geldi.

 

DHA

DHA

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, fuar alanında seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın’ın yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Niyazi Yalçın, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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DHA

BAŞÖRTÜLÜ KADIN BİBER GAZI SIKTI

Hastanede tedavisi tamamlanan Yalçın ifadesi için Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürüldü. Niyazi Yalçın, alışveriş yapma bahanesiyle yanına yaklaşan başörtülü bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığını iddia etti.

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Son güncelleme: android-time 00:5220.05.2018
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