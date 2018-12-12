Vidanjör için mesafe uzak bulundu. Mahalleyi lağım kokusu sardı

Mersin’in Mezitli ilçesinde belediyenin kanalizasyon sistemini yapmadığını öne süren site sakinleri, lağım kokusu nedeniyle evlerinde duramaz hale geldiklerini söyledi. MESKi’nin 6 aydır ‘Uzak mesafe’ gerekçesiyle vidanjör göndermediğini söyleyen site sakini Mehmet Onur, “Mezitli Belediyesi 100 metrelik yolu açsa kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak. MESKİ ise mesafe uzak diyerek vidanjör göndermiyor. Bahçemize ve evimizin içi lağım suları akıyor. Kokudan evde oturamıyoruz” dedi.

Mezitli ilçesinin Çamlıca Mahallesi Mimarsinan Caddesi üzerindeki Beyce Villaları sakinleri lağım kokularından dolayı evlerinde oturamadıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Site sakini emekli polis memuru Mehmet Onur, evinin önünde bulunan fosseptik çukurunun taştığını ve yaklaşık 6 aydır MESKi'nin ‘Uzak mesafe' gerekçesiyle vidanjör göndermediğini söyleyerek, “Ne yapacağımızı şaşırdık” Kimse ilgilenmiyor” diyerek dert yandı.

“BÜTÜN KURUMLARA TEK TEK DİLEKÇE YAZDIM”

Mehmet Onur, Mezitli Belediyesi'nin 100 metrelik yolu açmasıyla kanalizasyon sorununun çözüme kavuşacağını belirterek “Buradaki kanalizasyon sorunun çözümü için bütün kurumlara dilekçe yazdığımdan beri vidanjör göndermiyorlar. Bahçemize ve evimizin içi lağım suları akıyor. Kokudan evde oturamıyoruz” dedi.

“MESKİ, MEZLİTLİ BELEDİYESİ'NİN YOLU AÇMASINI BEKLİYOR”

Daha önce Mezitli Belediyesi'ne bildirdik ne yazık ki çözüme kavuşturulamadı diyerek “MESKİ, yolun açılması durumundan kanalizasyon sorununu çözecekmiş. Belediye 100 metrelik bir yolu açmaz ise o belediye ne güne duruyor” şeklinde konuştu.

“MESKİ, 6 AYDIR VİDANJÖR GÖNDERMİYOR”

Yaklaşık 6 aydır MESKİ'ye defalarca bildirmesine rağmen taşan fosseptik çukurların temizlemek için vidanjör gönderilmediğini kaydeden site sakini Onur, “MESKİ daha önce zaman zaman vidanjör göndererek temizliyordu. Ancak mesafeyi uzak bulduğu için o da artık göndermez oldu. Evimizin ve bahçem isin için lağım suları ile doldu. Kokudan evde oturamıyoruz. Bu sorunu çözümü için CİMER başta olmak üzere Valilik ve diğer kurumlara dilekçe gönderdik. Ne yazık ki çözüm yok” şeklinde konuştu.

MESKİ'NİN GÖNDERMEME GEREKÇESİ

MESKİ Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan detaylı inceleme neticesinde, söz konusu adreste kanalizasyon ana hattı bulunmamakta olup, kanalizasyon çalışmaları ile ilgili Mezitli ilçesi Kuyuluk, Çamlıca ve Çankaya Mahallelerinde Plan Proje Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan kanalizasyon projesinin uygulanabilmesi için Mezitli Belediyesi tarafından açılması gereken yollar olduğu tespit edilmiştir denildi.

MESKİ, “İlgili Belediyenin yolları imar planı ve yol proje kotuna göre açması durumunda mevcut kanalizasyon şebeke projesi uygulamaya konulabilecektir” ifadelerini kullandı.