Türkiye’nin konuştuğu ‘vişne cinayeti’nin ayrıntıları ortaya çıktı…

Samsun'da park etme meselesi yüzünden biri kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan polis memuru Adem Yıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yaralanan ve ölen kişinin kendisini darp ettiğini ileri süren polis memuru olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek "Beni tekme tokat dövdüler. Burnumu, elmacık kemiğimi kırdılar" diye konuştu.

İlkadım İlçesinde 9 Temmuz günü yaşanan olayda, iddialara göre 43 yaşındaki polis memuru Adem Yıldız eşiyle birlikte Saathane Meydanındaki manavlardan konservelik vişne almaya gitti.

Eşini cadde üzerinde arabadan indiren polis memuru daha sonra trafiği aksatmamak için aracını uygun bir yere çekti. Çalışır vaziyetteki otomobilden inmeyen Yıldız’a kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte oturan 34 yaşındaki Rasim Sabah müdahale etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ!

Dükkanın önünü kapattığını söyleyen Sabah ile Yıldız arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü. Rasim Sabah önce otomobilin içinde polis memuruna saldırdı. Ardından da onu dışarı çıkarıp vurmak istedi. Bu sırada başka bir şahıs arkadan gelerek Adem Yıldız’ı yumruklamaya başladı. Kendisini tutan insanların elinden kurutulan Sabah da kavgaya karıştı.

İki kişi çevredeki vatandaşların müdahalelerine rağmen kendisini polis olarak tanıtan Adem Yıldız’ı dövdü. Vatandaşları ayırması üzerine tekrar kaldırımdaki sandalyesine oturan Rasim Sabah, polis memurunun aracını çekmemesi üzerine yeniden tartışmaya girdi.

DAYAKTAN KURTULMAK İÇİN SİLAHINA SARILDI

Rasim Sabah hızlı bir şekilde polisin üzerine doğru giderken, polis memuru Adem Yıldız arabadaki çantada bulunan beylik silahını alarak ateş etmeye başladı. Sabah ve 36 yaşındaki Fatih Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah hayatını kaybetti. Olaydan sonra silahıyla birlikte meslektaşlarına teslim olan İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KENDİMİ SAVUNDUM”

Cinayet suçundan hakkında dava açılan Adem Yıldız’ın olayın ardından savcıya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Eşiyle birlikte konservelik vişne almaya gittiklerini belirten Yıldız, arabasını park ettiği sırada Rasim Sabah’ın kendisine ”Burada durma lan dükkanın önünü kapatıyorsun” dediği ileri sürdü.

Kendisinin polis olduğunu ve kısa süreli duracağını ifade eden Yıldız, ”Birden yerinden kalktı vee ‘Bas git buradan’ diyerek aracın sağ kapısı açarak içeri girip bana vurmaya çalıştı. Sonra sol kapıyı yöneldi. Bu sırada başka biri geldi. Ve beni araçla kapı arasına sıkıştırdı. İkisi birden bana küfür edip vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar onları uzaklaştırdı. Ancak kaldırımdaki sandalyesine oturan Rasim, eşimin gelmesini beklerken yine bana küfür ediyordu. Aniden yerinden kalktı. Elini beline atıp eğilerek arabanın arkasına doğru yöneldi. Ben de arabadaki çantada bulunan silahımı alarak ona doğru 3 el ateş ettim. Başka kimseye ateş etmedim. Diğer kişi nasıl yaralandı bilmiyorum” dedi.

Olaydan dolayı pişman olduğunu dile getiren 3 çocuk babası polis memuru Adem Yıldız,’ ‘Kafama çok sert darbeler aldım. Elmacık kemiği ve burnum kırıldı. Panik halinde ateş ettim ve sadece kendimi korumak istedim” diye konuştu.

Cinayet ve yaralama suçundan hakkında dava açılan Adem Yıldız’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.