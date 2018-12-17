Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vurdumduymaz sürücü trafiği kilitledi! Otobüs yolcuları bir oldu…

Üsküdar Salacak sahilinde yol kenarına hatalı park eden otomobil yüzünden trafik kilitlendi. İlerleyemeyen otobüsün yolcuları aşağı inerek aracı yolun kenarına taşıdı.

android-time 18:11
Haberler Gündem
Üsküdar Salacak sahilinde yol kenarına hatalı park eden otomobil yüzünden trafik kilitlendi. İlerleyemeyen otobüsün yolcuları aşağı inerek aracı yolun kenarına taşıdı.

Üsküdar Salacak sahilinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yol kenarına hatalı parkeden bir sürücü, aracını bırakarak ayrıldı.

surucu-dha1_6953526

Bu sırada oradan yolcu dolu özel halk otobüsü ilerleyemedi. Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İLGİLİ HABERMotosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezasıMotosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

YOLCULAR ARACA EL ATTI

Bir süre bekleyen otobüsteki yolcular aşağı indi. Hatalı park eden otomobilin etrafına toplanan yolcular el birliği ile aracı kaldırıp yolun kenarına bıraktı. Aracın yol kenarına bırakılmasının ardından trafik açıldı. DHA

İLGİLİ HABERYayaya çarpan alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştıYayaya çarpan alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştı

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar