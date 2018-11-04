Western geri gelecek mi?

Türkiye-ABD krizinde iki ülke arasında karşılıklı bir çok yaptırım ve uygulama kararları da ardı ardına gelmişti. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 1980'lerden beri yayınladığı Western – Kovboy filmi kuşağını kavganın devam ettiği o günlerde kaldırma kararı almıştı. Peki şimdi ne olacak?

TRT’nin her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55’te kovboy filmi yayınlama geleneği vardı. ABD ile yaşanan krizden o da nasibini aldı ve yayından kaldırıldı. Şimdi yeniden düzelen Türkiye-ABD ilişkileriyle birlikte, Western kuşağının geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. WESTERN KUŞAĞININ SON FİLMİ NE OLDU? TRT, son olarak 19 Ağustos’ta John Wayne’in başrolünde oynadığı 1971 yapımı “Kin Tuzağı” filmini yayınlamıştı.

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