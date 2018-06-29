Yağışlar bitmiyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son dakika yağmur tahminleri…

Dolu, yağmur, sel derken yaz ayğları yağışarla geçiyor. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde beklenen dolu tahmin edilen kadar etkili olmamıştı ancak çarşamba gecesi vuran sağanak yağış sırasında bazı bölgelerde dolu yağışı da görülmüştü. Hafta sonu planlar yapan vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merakla araştırıyor. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ışığında hava durumu...

Hafta içi Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’yi etkileyen yağışlar hafta sonu da sürecek. Yurdun kuzeybatı bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Aralıklı sağanak yağışlar yurdun bazı şehirlerinde hafta sonu etkili olacak. İşte hava durumu için son tahminler…

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir’in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeydoğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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