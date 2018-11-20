Yağışlar bitmiyor! İşte Meteoroloji’nin son dakika tahminleri…

Hava durumuna dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Havanın serinliğinin ve yağışların kendini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde, yurdu etkisi altına alan serin hava dalgasının bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun önemli bir kısmı günlerce yağışlı havanın etkisi altında olacak...

Son dakika hava durumu tahminlerini araştıran vatandaşlar yurdu etkisi altına alan yağışlara hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Yağışlı havanın bir süre daha birçok bölgeyi etkilemesi bekleniyor. İstanbul’da yağmur aralıklarla cuma gününe kadar sürecek. Cuma günü yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek ancak hafta sonu bir miktar yükseliş yaşayacak.

METEOROLOJİ’DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Aydın, Muğla ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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