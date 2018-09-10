Meteoroloji’den son dakika uyarıları: Dikkat yağışlar yurdu sarıyor! Tüm hafta sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika raporlarına göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlarla beraber yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düştü. İşte son dakika verilerine göre yurttan hava durumu verileri...

Geçtiğimziz hafta yer yer sellere neden olan yağışlar devam ediyor. Haftanın ilk gününe İstanbul ve Marmara Bölgesi civarı yağışla uyandı. Son dakika verilerine göre İstanbul’da kuvvetli yağışların sürmesi bekleniyor. Bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sağanak yağış görülecek. İşte detaylar…

YAĞIŞLAR HAFTA BOYU SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Nevşehir, Sivas, Muş, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar İstanbul ile Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batının kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu