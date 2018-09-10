Meteoroloji’den son dakika uyarıları: Dikkat yağışlar yurdu sarıyor! Tüm hafta sürecek…

Geçtiğimziz hafta yer yer sellere neden olan yağışlar devam ediyor. Haftanın ilk gününe İstanbul ve Marmara Bölgesi civarı yağışla uyandı. Son dakika verilerine göre İstanbul’da kuvvetli yağışların sürmesi bekleniyor. Bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sağanak yağış görülecek. İşte detaylar…
YAĞIŞLAR HAFTA BOYU SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Nevşehir, Sivas, Muş, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar İstanbul ile Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batının kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SIIRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu