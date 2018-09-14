Yağışlar ne zaman bitecek? Hafta sonuna dair son dakika hava durumu tahminleri…

İki gündür yurdun birçok yerinde yoğun yağışlara sebep olan yağışlar sırasında şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Sabah saatlerinde de İstanbul’da birçok bölgeyi etkileyen yağışların ne zaman biteceği merak konusu. Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Yarın sadece Karadeniz Bölgesi’nde görülecek yağışlar etkisini pazar günü azaltacak.
YAĞIŞLAR BİTİYOR SICAKLIKLAR ARTIYOR
Batı kesimlerde yağışlarla beraber düşen sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor. İstanbul pazar günü 30 dereceye ulaşarak yazdan kalma bir gün yaşayacak…
METEOROLOJİ’DEN RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji bugün için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu: Rüzgarın, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda Aksamalar, Çatı Uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz, Osmaniye, Hatay’ın kuzeybatı kesimleri ile Adana’nın kuzey ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sivas’ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KARABUK °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Giresun, Trabzon ve Rize’nin güney kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 30°C
Az bulutlu
SANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık