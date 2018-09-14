Yağışlar ne zaman bitecek? Hafta sonuna dair son dakika hava durumu tahminleri…

Dün yurdun batı bölgelerini etkisi altına alan yağışlı hava dalgası gece saatlerinde İstanbul'da ve birçok şehirde yoğun bir yağış bıraktı. Hafta sonu gelirken hava durumuna dair son dakika tahminlerine göre yağışlar bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybediyor ve Karadeniz Bölgesi'ne çekiliyor. İşte yağmur ne zaman bitecek sorusunun cevabı ve son dakika tahminleri...

İki gündür yurdun birçok yerinde yoğun yağışlara sebep olan yağışlar sırasında şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Sabah saatlerinde de İstanbul’da birçok bölgeyi etkileyen yağışların ne zaman biteceği merak konusu. Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Yarın sadece Karadeniz Bölgesi’nde görülecek yağışlar etkisini pazar günü azaltacak.

YAĞIŞLAR BİTİYOR SICAKLIKLAR ARTIYOR

Batı kesimlerde yağışlarla beraber düşen sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor. İstanbul pazar günü 30 dereceye ulaşarak yazdan kalma bir gün yaşayacak…

METEOROLOJİ’DEN RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji bugün için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu: Rüzgarın, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda Aksamalar, Çatı Uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz, Osmaniye, Hatay’ın kuzeybatı kesimleri ile Adana’nın kuzey ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sivas’ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KARABUK °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Giresun, Trabzon ve Rize’nin güney kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 30°C

Az bulutlu

SANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu

SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık