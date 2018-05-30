Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji’den hava durumuna dair son uyarılar…

Yerel olarak ektkili olan sağanak yağışlar birçok şehirden sel ve su baskını haberleri gelmesine neden oluyor. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre yağışlı hava adım adım yurdu terk edecek. Bugünden itibaren batı bölgelerde yağışlar sona erirken hafta sonu güneşli bir hava hakim olacak...

Sel, su baskını, dolu haberleri birçok şehirden ard arda gelirken vatandaşlar yağışlı hava dalgasının yurdu ne zaman terk edeceğini merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ile Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tokat çevreleri, Kayseri’nin batısı ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BATI BÖLGELERİ TERK ETTİ AMA…

Batı bölgeleri terk etse de yağışlar iç, kuzey ve güney bölgelerde sürecek. Meteoroloji’nin uyarılarına göre yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tokat çevreleri, Kayseri’nin batısı ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDIRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AYDIN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresi ile Antalya’nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAS °C, 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri’nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

NIGDE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin, gece saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

ORDU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BINGOL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı