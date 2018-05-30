Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji’den hava durumuna dair son uyarılar…

Sel, su baskını, dolu haberleri birçok şehirden ard arda gelirken vatandaşlar yağışlı hava dalgasının yurdu ne zaman terk edeceğini merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ile Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tokat çevreleri, Kayseri’nin batısı ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.
YAĞIŞLAR BATI BÖLGELERİ TERK ETTİ AMA…
Batı bölgeleri terk etse de yağışlar iç, kuzey ve güney bölgelerde sürecek. Meteoroloji’nin uyarılarına göre yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tokat çevreleri, Kayseri’nin batısı ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EDIRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELI °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AYDIN °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
IZMIR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresi ile Antalya’nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAS °C, 29°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 29°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri’nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
NIGDE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin, gece saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.
ORDU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BINGOL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı