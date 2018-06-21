Yağışlı hava ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminleri…

Hafta sonu yaklaşırken hava durumu detayları merak ediliyor. Seçimlerin de gerçekleşeceği hafta sonunda yurdun sadece kuzey bölgelerinde yerel olarak etkili olacak yağışlar, hafta sonundan sonra yağışlar yurdu terk ediyor.

Yaz yağışlarla başladı, yağmurlara hazırlıklsız olarak yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Ordu ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ver çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENIZLI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

KUTAHYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Toroslar ile zamanla Kahramanmaraş haricinde bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde batı kesimleri olmak üzere; akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NIGDE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyıları ve zamanla Ordu ve Tokat çevreleri ile Doğu Karadeniz’in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 22°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KILIS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 37°C

Parçalı bulutlu