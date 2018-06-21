Yağışlı hava ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminleri…

Yaz yağışlarla başladı, yağmurlara hazırlıklsız olarak yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Ordu ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDIRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELI °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ver çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DENIZLI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
IZMIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
KUTAHYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Toroslar ile zamanla Kahramanmaraş haricinde bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde batı kesimleri olmak üzere; akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NIGDE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyıları ve zamanla Ordu ve Tokat çevreleri ile Doğu Karadeniz’in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVIN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 22°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KILIS °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SANLIURFA °C, 37°C
Parçalı bulutlu