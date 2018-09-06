Yağmur, anne ve babasıyla ifade verdi

İcra memurları tarafından babasından alınarak velayetinin olduğu annesine verilen talihsiz küçük Yağmur’un adliye koridorlarındaki çilesi bitmek bilmiyor. Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nin kararı üzerine bir kez daha adliyeye geldi. Küçük Yağmur babasının yanından bir an olsun ayrılmadı.

İcra memurları tarafından babası Metin Ç.'den alındığı sırada çekilen video görüntüleriyle Türkiye gündemine oturan küçük Yağmur anne Züleyha Ç. ve babası Metin Ç. ile birlikte bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ne geldi.

‘ANNESİ DÖVÜYOR’ DİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta kızı Yağmur Ç.'nin annesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Metin Ç. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu'na giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Yağmur'un Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'nde annesinin kendisine şiddet uyguladığına ilişkin ifade vermesinin ardından savcı, tedbiren geçici velayetin babaya verilmesini isteyerek dosyayı Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne göndermişti.

Aile Mahkemesi de bu gelişmelerin ardından Yağmur'un uzman pedagoglar eşliğinde, anne ve babanın ise uzman psikologlar nezaretinde ifadelerinin alınarak dosyaya gönderilmesini istemişti. Bu karar doğrultusunda Yağmur anne ve babasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'ne geldi.

SÜREKLİ BABASINA SARILDI

İlk olarak Yağmur, Adli Görüşme Odası'nda (AGO) pedagoglar eşliğinde ifade verdi. Ardından anne Züleyha Ç. daha sonra da baba Metin Ç. uzman psikologlar nezaretinde ifade verdi. AGO merkezinin ününde beklerken Yağmur'un annesinden çok babasına yakın tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Adliye içinde ve çıkarken de sürekli babasına sarıldı.