Yağmur nereleri etkileyecek? Meteoroloji’den en son hava durumu haberleri

Hafta sonu planlarını şekillendiren vatandaşlar hava durumuna dair en son haberleri merak ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerindeki seyrine devam ederken bugün yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte Türkiye'den hava durumu haberleri...

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerine yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Parçalı, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?





BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Balıkesir çevreleri ile Bursa’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.