Yağmur nereleri etkileyecek? Meteoroloji’den en son hava durumu haberleri

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerine yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Parçalı, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Balıkesir çevreleri ile Bursa’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.