Polise abartılı rüşvet teklif eden uyuşturucu satıcısı kendini yakalattı

İstanbul’da Büyükçekmece’de uygulama yapan trafik polisleri, durdurdukları muayenesi eksik araç sahibinin 20 bin lira rüşvet teklifiyle karşılaştı. Rüşvet miktarının çok olmasından şüphelenen polisler araçta 370 kilo Skunk ele geçirdi. Zeytinburnu’ndaki operasyonda ise balonlara konulmuş 20 kilo eroin ile 130 kilo Skunk yakalandı.

Büyükçekmece'de uygulama yapan trafik ekipleri, kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri evrakları inceleyince aracın muayenesi olmadığını tespit etti. Bunun üzerine polis, araç sürücüsü Mehmet A.'ya kamyonetinin bağlanacağını ve otoparka çekileceğini söyledi. İddiaya göre sürücü Mehmet A. polislere “20 bin lira verelim bizi bırak” diyerek rüşvet teklif etti.

RÜŞVETİ REDDETTİ

Teklif edilen rüşveti reddeden trafik polisleri, rüşvet miktarının yüksek olmasından şüphelenerek araçta arama yaptı. Kamyonetin arkasındaki paketler içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu fark eden polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine giden narkotik birimleri paketlerdeki maddenin Skunk (Hibrit esrar) olduğunu tespit etti. Ele geçirilen 370 kilo uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alınan kişiler “Uyuşturucu ticareti” ve “Polise rüşvet teklif etmek” suçlamalarıyla işlem yapıldı.

BALONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği diğer bir adres ise Zeytinburnu'ndaki bir depo oldu. Narkotik ekiplerinin takip ettiği 2 kişi kırtasiyeden çok sayıda balon alınca ekipler harekete geçti. Şüphelilerin oyuncak arasında uyuşturucu taşıyacağından şüphelenen polis baskın düzenledi. Operasyonda balonlara konulmuş 20 kilo eroin ile 130 kilo Skunk ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.