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Yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yapan banka müdürünün kardeşi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı iddia edilen müdürün kardeşi, tutuklandı.

android-time 17:30 23 Eylül 2018
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Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı iddia edilen müdürün kardeşi, tutuklandı.

Geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bankadan ‘Bir müşteri ziyaretine gidiyorum’ diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ.'nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık 100 milyon TL’sini dolandırdığı anlaşıldı.

KAYIPLARA KARIŞAN MÜDÜRÜN YAKALANMASI İÇİN EKİPLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA İSE HENÜZ BİR SONUÇ ELDE EDİLMEDİ. TÜRKİYE GENELİNDE ARANAN ARİF İ.'NİN YURT DIŞINA KAÇTIĞI DA TAHMİN EDİLİYOR. FOTO:İHA

KAYIPLARA KARIŞAN MÜDÜRÜN YAKALANMASI İÇİN EKİPLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA İSE HENÜZ BİR SONUÇ ELDE EDİLMEDİ. TÜRKİYE GENELİNDE ARANAN ARİF İ.’NİN YURT DIŞINA KAÇTIĞI DA TAHMİN EDİLİYOR. FOTO:İHA

İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kayıplara karışan Arif İ.'nin olay gecesi Alanya GZP Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği öne sürüldü. Aynı uçakla İstanbul'a inen kardeşi Hakan İ. (34) ise, İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hakan İ., işlemleri için Alanya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan İ., bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Hakan İ., adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 18:1523.09.2018
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