Yaktılar, şimdi önlem almaya çalışıyorlar

Milli mücadelenin ilk karargahı olan Çoban Mektebinin kundaklanması ve yangın ile birlikte harabeye dönmesinin ardından, gecikmiş önlemler alındı. Binanın çevresi giriş çıkışlara kapatıldı. Bahçedeki tel örgüler ise derme çatma biçimde onarıldı. Ancak bu önlemlerin de yetersiz kalacağı gözlendi.

1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919’da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara’ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi başlatmıştı. Bina, Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillenmiş ancak bakımsız bırakılmıştı.

Ankara'nın Keçiören semtindeki binaya giriş çıkış yasaklanırken, tescilli binanın bundan sonra nasıl değerlendirileceği yönünde ise bir karar alınmadı. Binanın restore edilip müze olarak kullanılması düşünülüyor. Ancak ağır tahribata neden olan yangın dolayısıyla restorasyonun yıllar alabileceği de belirtiliyor.