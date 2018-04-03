Yaktılar, şimdi önlem almaya çalışıyorlar

1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919’da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara’ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi başlatmıştı. Bina, Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillenmiş ancak bakımsız bırakılmıştı.
Ankara'nın Keçiören semtindeki binaya giriş çıkış yasaklanırken, tescilli binanın bundan sonra nasıl değerlendirileceği yönünde ise bir karar alınmadı. Binanın restore edilip müze olarak kullanılması düşünülüyor. Ancak ağır tahribata neden olan yangın dolayısıyla restorasyonun yıllar alabileceği de belirtiliyor.