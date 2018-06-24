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Yalova seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’da son oy oranları

Seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin memleketi olan Yalova. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim için oy kullanma işlemi tamamlandı. Saat 17.00'da kapanan sandıklar sayımlar için açılıyor. İşte Muharrem İnce'nin oy kullandığı Yalova ilinin seçim sonuçları ve oy oranları...

android-time 19:13 24 Haziran 2018
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Yalova seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’da son oy oranları
Seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin memleketi olan Yalova. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim için oy kullanma işlemi tamamlandı. Saat 17.00'da kapanan sandıklar sayımlar için açılıyor. İşte Muharrem İnce'nin oy kullandığı Yalova ilinin seçim sonuçları ve oy oranları...

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonuçları için nefesler tutuldu. Sandıklar açılırken, liderlerin memleketlerinde çıkan oy oranı sonuçları merak ediliyor. CHP’nin güçlü adayı Muharrem İnce’nin oy kullandığı Yalova da bu illerden biri.

Türkiye bir anda girdiği erken seçim sürecinin son noktasına geldi. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde bir hayli çekişmeli bir seçim sürecine sahne olan Muharrem İnce’nin memleketi Yalova ilinden çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.

YALOVA MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YALOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son güncelleme: android-time 19:4224.06.2018
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