Yalova´da denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Yalova´da eski Kartal İskelesi´nde gencecik bir insan denize atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı görür görmez buz gibi havaya aldırmadan peş peşe denize atlayıp talihsiz gence yardım etti. Genci kurtaran vatandaşların soğukklanlı tutumu 'iyi ki varsınız' dedirtti.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´ndaki eski Kartal İskelesi´nde meydana geldi. İskeleye gelen E.S., vatandaşların gözü önünde denize atladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada iskelede bulunanlar, gence can simidi attı. Bazıları da E.S.’ye yardım etmek için denize atladı. Can simidine tutunan E.S., kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahalesi gelen ambulansta yapılan E.S., Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Gözetim altında tutulan E.S.’nin intihara mı kalkıştığı, yoksa alkol ve uyuşturucu alıp, bu maddelerin etkisi altında denize mi atladığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)