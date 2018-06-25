Yalova’da ‘Meliha Akyol’ etkisi… ‘Ezik insanlar’ dedi, Meclis’e girdi

Yalovalılara yönelik yaptığı "Batı Trakya’dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar" sözleriyle büyük tepki toplayan AKP adayı Meliha Akyol da Meclis'e girmeyi başardı.

3 vekil kontenjanlı Yalova’da, AKP’nin ikinci sıradaki adayı Meliha Akyol bir seçim konuşmasında kentin seçmen profilini çok iyi bildiğini savunmuş ve Yalovalılar için “Batı Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar” tanımlamasında bulunmuştu.

AKP YALOVA’DA BİRİNCİ PARTİ OLDU

Akyol’un bu sözleri kenti karıştırmış ve CHP başta olmak üzere diğer siyasi partilerin AKP’ye yönelik propaganda malzemesi haline gelmişti. Bu sözlerin seçimde AKP’yi zora sokacağı ön görülüyordu. Ancak AKP bu kampanyaya rağmen Yalova’da birinci parti olmayı başardı. Meliha Akyol da AKP listesinden Meclis’e milletvekili olarak girmeyi başardı.

80 bin 751 oyun kullanıldığı Yalova’da; AKP kullanılan oyların yüzde 39.86’sını aldı. CHP ise 62 bin 60 oy alarak yüzde 28.71’de kaldı.

Meclis’e Yalova’dan giden vekiller şu şekilde;

Ahmet Büyükgümüş (AP)

Meliha Akyol (AKP)

Özcan Özel (CHP)