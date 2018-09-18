Yan bakma cinayetine ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul Bağcılar'da 1 ay önce iki grup arasında yan bakma yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki Furkan Emin Ağbaş’ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanık, “Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Pişmanım” dedi.

İstanbul Bağcılar'da 9 Ağustos'ta iki grup arasında yan bakma yüzünden çıkan ve 16 yaşındaki Furkan Emin Ağbaş'ın öldürülmesi sonuçlanan olayla ilgili davanın duruşmasına Bakırköy Adliyesi'nde devam edildi.

“KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM. PİŞMANIM''

Polis tarafından 3 arkadaşıyla gözaltına alınarak Bakırköy Adliye'sine sevk edilen şüpheli Murat Önal savcılık ifadesinde, “Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

“Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle hakkında dava açılan Önal'ın her ne kadar kendini korumak için bıçak çektiğini söylese de birden fazla darbe sayısının olması ve eylemin ardından olay yerinden kaçması savcılık iddianamesinde dikkat çekici husus olarak belirtildi.

23 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşları 16 -18 olan iki grup arasında çıkan tartışmanın önceye dayalı bir husumet yüzünden olmadığı, ancak gerçek sebebinin de kesinleşmediği iddianame de vurgulandı. Ancak şüphelilerin ifadesinde olayın yan bakma yüzünden çıktığı anlatıldı. Kavgada ağır yaralanan Furkan, hastanede önce ameliyata ardından yoğun bakıma alınmış yaklaşık 23 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Murat Önal nöbetçi mahkemedeki ifadesi alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer şüpheli 7 çocuk hakkında ise soruşturma devam ediyor.