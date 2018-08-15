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Yangın çıkan metruk bina otomobilin üzerine yıkıldı

Fatih'in Vefa semtinde bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

android-time 23:42 15 Ağustos 2018
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Yangın çıkan metruk bina otomobilin üzerine yıkıldı
Fatih'in Vefa semtinde bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Fatih Hoca Gıyaseddin Mahallesi, vefa caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük bölümünde hasar bulunan binada yangının da etkisiyle çökmeler yaşandı.

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Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

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Binanın bir bölümü sokak üzerinde park halinde bulunan 16 KEH 02 plakalı otomobilin üzerine yıkılırken, araçta büyük hasar meydana geldi. DHA

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