Yangında evleri küle döndü; kış ortasında evsiz kaldılar

Çorum´un Boğazkale ilçesinde elektirik kontağından çıkan yangında, altı depo, samanlık ve ahır olarak kullanılan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evleri küle dönen Eraltay Ailesi, kışın ortasında evsiz kaldı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Boğazkale ilçesine bağlı Karakeçili Köyü’nde meydana geldi. Köyde, Mehmet Eraltay´a ait altı depo, samanlık ve ahır olarak kullanılan ahşap evde çıkan yangın bir anda büyüdü. Elektrik kontağından çıkan yangında Eraltay Ailesi bireyleri can havliyle dışarı çıkarak, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangını kontrol altına alabildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı. Kış ayında evleri yanan Eraltay Ailesi’ne kaymakamlık tarafından yardımda bulunulacağı öğrenildi.

BOĞAZKALE (Çorum),(DHA)