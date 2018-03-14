Yanlış sanık getirilmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı…

İstanbul Pendik’te 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i pompalı tüfekle öldüren ve geçtiğimiz celse cezaevinden yanlış sanık getirildiği için yargılamasına başlanamayan Mustafa Yetgin ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Helin Palandöken’in ailesine başsağlığı dileyerek savunma yapan sanık Mustafa Yetgin’in ara ara gülerek konuşması salonda tepki topladı.

İstanbul Pendik'te, 13 Ekim 2017 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren, 2 kişiyi de yaralayan ve geçtiğimiz celse cezaevinden yanlış sanık getirildiği için yargılamasına başlanamayan sanık Mustafa Yetgin ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Yetgin cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan, mağdur müştekiler Cemil Yıldız ile Deniz Morsümbül, müştekiler Nihat Palandöken, Gülşen Ölmez, Olcay Çınar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘OLAYDAN HABERİM YOKTU'

Mustafa Yetgin'in kendisine olay günü bir arkadaşını ve babasını okuldan alıp havalimanına götürmesi gerektiğini söylediğini belirten sanık Halis Can Dağarslan savunmasında, “Mustafa, bir sırt çantası ve bir karton kutu ile indi. Ne olduğunu sordum, gelecek kişiye ait olduğunu söyledi. Beraberce okulun civarında bir yere gittik. Durmamı istedi, alacağımız adamı gördüğünü düşünerek durdum. Helin'e zarar vereceğini düşünmüyordum. Oraya o amaçla gittiğini de bilmiyordum. Kutunun içerisinde av tüfeği olduğunu da kutudan çıkarınca öğrendim” dedi.

YAZILI SAVUNMASINI MAHKEME BAŞKANI OKUDU

Heyecanlı olduğu için savunmasını yazılı olarak sunacağını söyleyen sanık Mustafa Yetgin'in 3 sayfalık savunması mahkeme başkanı tarafından duruşmada okundu. Yetgin yazılı savunmasında, “Tutkulu bir aşk ile kendisine bağlanmıştım. İlişkimizi gözden geçirmek için ara verdik. Helin kesin karar aldı ve benimle görüşmek istemediğini söyledi. Tekrar arkadaşlık yapmak istedim. Kendisini görmek için bahaneler arıyordum. O benim erişilmezim olmuştu. Onu görmek için fırsatlar kolluyordum. Olay günü yeni aldığım silah ile Aydos tepesine gidip silahı denemek istedim. Halis Can'ı arayarak yalan beyanda bulundum. Onu ikna ettim. Hazır araba varken okulun oraya gidip Helin ile konuşmak istedim” dedi.

SİLAHLA KORKUTMAK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Helin ve arkadaşlarının kendisine el hareketleri yaptığını öne süren Yetkin, “Aşağılandığım için araba ile önlerine doğru gittim. Halis Can'a arabayı sürmesini ve onları görünce durmasını istedim. Silahı alıp onları korkutmak istedim. Helin'e silahı doğrulttuğumun farkına varmadan silah ateşlendi. Nereye ve kim doğrulttuğumun farkına varamadım. Okulun merdivenlerinde silahı kafama dayadım ve kendimi vurmak için doğrulttum ancak mermim bitti. Ona zarar verdiğim için kendimi kahrediyorum. Helin'e zarar verdiğim için ailesine başsağlığı diliyorum” diyerek kendisini savundu.

GÜLMESİ TUTANAĞA GEÇİRİLDİ

Savunmasın sırasında sanık Mustafa Yetgin gülümseyince, Helin Palandöken'in babası ile avukatı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı tutanağa, “Sanığın ifadesi alınırken sorulara cevap verdiği sırada sakin başlayıp kısa bir gülme hali olup, peşinden tekrar sakinlediği ve normal konuşma moduna geçtiği görüldü” ifadelerini geçirdi.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Olayda yaralanan Cemil Yıldız o anları anlatırken, “Sanık bana, ‘Helin yeni sevgilin bu mu' dedi ve ateş etti” dedi. Diğer yaralı Deniz Morsümbül ise önce kendisine sonra Yıldız ve Palandöken'e ateş edildiğini anlattı. Okulda o anları yaşayan kantinci ve okul müdürü de o anları ayrıntılarıyla anlattı.

‘HEPİMİZİN EVLADI VAR, ÖRNEK CEZA ÇIKSIN'

Örnek bir ceza çıkmasını istediğini söyleyen acılı baba Nihat Palandöken, “Hepimizin evlatları vardır. Burada örnek ve caydırıcı bir ceza çıksın. Olaya ilişkin bilgim yok, bilgim olsaydı ben zaten önleyecektim. Ben onun hem anasıyım hem babasıyım. Ciğerim yanıyor” dedi.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanık Halis Can Dağarslan'ın, “tasarlayarak küçük yaştaki bir insanı öldürmeye teşebbüs etmek” ve “çocuk yaştaki bir insanı öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etmek” suçlarından tutuklanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarına ek savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan'ın tutuklanmasına ilişkin talebini reddederek, yurtdışına çıkışını yasakladı. Sanık Mustafa Yetgin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan baba Nihat Palandöken, bireysel silahlanmanın arttığını söyleyerek, “Çocuklarımızın can güvenliği yok. Bu ülkede kadınları öldürenlere ödül gibi cezalar veriliyor. Kadın cinayetlerinin durdurulması ve önlenmesi için caydırıcı cezaların uygulanması lazım” dedi.