Yaptığı minik heykellerle geçmişi geleceğe taşıyor

Antalya’da seramik sanatçısı Sadrettin Savaş, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yaptığı karikatür heykellerle yaşatmaya çalışıyor. Atölyesinde, sokak satıcısından kestaneciye, helvacıdan kalaycıya kadar yüzlerce küçük karikatür heykelleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Eski meslekleri yaptığım karikatür heykellerle canlandırmaya çalıyorum seramik sanatçısı Sadrettin Savaş, Antalya Kaleiçi'ndeki atölyesinde, artık çok az rastlanan macuncu, kestaneci, dondurmacı, mısırcı, tatlıcı, limonatacı, helvacı, semerci, bakırcı, hamal, seyyar berber, bıçak bileyicisi, kalaycı, ayakkabı boyacısı gibi mesleklere can vermeye çalışıyor.

İTALYA VE İSVİÇRE'DE BİRKAÇ KÜÇÜK ATÖLYEDE ÇALIŞTIM

Çok küçük yaşlarda lületaşından heykeller yaptığını söyleyen Savaş, o zamanlarda karikatüre olan ilgisi sayesinde, minyatür heykeller yapmaya karar vermiş. Çizerek oluşturduğu objeleri 3 boyutlu hale getirmekten keyif aldığını söyleyen Savaş, “Bu benim için bir tutkunun başlangıcı oldu. İtalya ve İsviçre'de birkaç küçük atölyede çalıştım. Oralarda bulunan heykel ve seramik sergilerine gittim. Daha sonra modellerle birlikte çalışarak kendi tarzımı oluşturdum. İşlemiş olduğum madde tamamen benim buluşumdur. Materyali tanımam benim için büyük bir avantaj oldu. Çalışmalarım arasında kendi figürlerin dışında kille yaptığım seramik heykellerimde bulunuyor” şeklinde konuştu.

AKADEMİK ALANDA EĞİTİM ALMADIM

Benim çocukluk yıllarımdan kalan meslekler, halen hafızamdadır. Bu yüzden yaparken zorluk çekmiyorum diyen seramik sanatçısı Sadrettin Savaş, aynı zamanda soyut çalışmaları olduğunu söyledi. Savaş şöyle devam etti, “Bazen aklıma geliyor şunu da yapayım diye. Bazen 2 bitiyor, bazende10 günde. Heykel sanat üzerine akademik alanda eğitim almadım. Bence bir sanatı öğrenmek için önce yetenek ve bilgi gerekiyor. Yetenekle eğitim birleştiğinde, ortaya çok güzel eserler çıkıyor. Bir zamanlar bu sanatı öğrenmek isteyenlere eğitim verdim. Fakülteden heykel okuyan öğrencilerde geliyor bazen. Ama onların ilk sordukları şey bu işten para kazanılıyor mu oluyor. Daha önce birçok sergi açtım. Suna İnan Kıraç, Rahmi Koç Müzesi'nde de eserlerim sergilendi.”

Yurtiçi ve yurtdışından sergi teklifleri aldığını kaydeden Savaş, çeşitli turizm firmalarının hem dekorasyon, hem de sergileme amacıyla kendisinden heykel aldıklarını söyledi.