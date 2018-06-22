Yaren’den İnce’ye mektup

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk arenası'na katıldı. Programda Dündar, minik Yaren'in İnce'ye yazdığı mektubu okudu.

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta yine gündemi belirliyor.

İLGİLİ HABER Muharrem İnce Halk Arenası'nda!

İstanbul Bakırköy'deki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nden sevenleriyle buluşan Halk Arenası’na bu hafta Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oldu.

Programın hemen başlangıcında Dündar, Muharrem İnce’ye yazılan şu mektubu okudu:

“Merhaba Muharrem amca ben Yaren. Seni çok seviyorum ve Türkiye için olan düşüncelerini çok takdir ediyorum. Biz çocukların geleceği için, eğitim sisteminin düzelmesi için senin kazanmanı çok istiyorum. Sana her konuda güveniyorum. Çocukların istedikleri okullarda okumasını istiyorum. Bunu da sadece senin başarabileceğine inanıyorum.”

“ALYANS VEREN DE VAR, TÜRK BAYRAĞI VEREN DE”

İnce, mektubun okunmasının ardından, “Son günlerde çok mektup geliyor. Bunlar vitamin. Az önce Ankara mitingini yaptık, havalimanına geliyorduk. Eşim, koruma polisi otobüsteydi. Onlara ‘çocuklardan, yaşlılardan gelen mektupları toplayın bunları sakın kaybetmeyin’ diyorum. ‘Seçimden sonra ben bunları Çankaya Köşkü’nde sergileyeceğim’ dedim. Gelen bir mektupta biri alyansını göndermiş, şu ana kadar 6-7 tane alyans oldu. Kayınpederinin 46 sene önce kendisine verdiği Türk bayrağını veren de var” ifadelerini kullandı.